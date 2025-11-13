'...तो बिहार को नेपाल बना देंगे', भड़काऊ बयान देकर फंसे RJD एमएलसी सुनील सिंह, FIR दर्ज

और पढ़ें

बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों से ठीक पहले आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह के भड़काऊ बयान से राज्य का सियासी पारा हाई है. उन्होंने कहा था कि अगर मतगणना में गड़बड़ी हुई तो बिहार को बांग्लादेश और नेपाल बना देंगे. इसको लेकर जहां एक तरफ बीजेपी और जेडीयू हमलावर हैं तो वहीं अब राज्य पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया है.

राज्य के डीजीपी (पुलिस महानिदेशक) के आदेश पर पटना के साइबर थाने में सुनील सिंह के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. डीजीपी ने इस बयान को उकसाने वाला और सांप्रदायिक सौहार्द को प्रभावित करने वाला बताया था.

डीजीपी विनय कुमार ने एएनआई से बात करते हुए कहा कि बताया कि मतगणना की तैयारी कर ली गई है. पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है, चेकिंग चल रही है. विक्ट्री सेलिब्रेशन कहीं पर भी नहीं मनाया जाएगा. इसको लेकर चुनाव आयोग का पहले से नियम है.

आरजेडी नेता के बयान पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि ये गलत है. इसको लेकर एफआईआर दर्ज की जा रही है. यह गैर जिम्मेदाराना बयान है. जिस तरह पारदर्शिता के साथ मतदान की प्रक्रिया संपन्न हुई है, उसी तरह मतगणना होगी. ये भड़काऊ बयान है, इस पर एफआईआर दर्ज की जा रही है.

#WATCH | On statement of RJD leader Sunil Singh, Bihar DGP Vinay Kumar says, "An FIR is being registered over this undesirable and inflammatory statement." pic.twitter.com/CwLpmIkZDt — ANI (@ANI) November 13, 2025

हालांकि आरजेडी नेता अपने बयान पर अड़िग हैं. उन्होंने आजतक से बात करते हुए कहा कि मैंने ऐसा कभी नहीं कहा. लोग अपने-अपने तरीके से बयान को पेश कर रहे हैं. मैंने कहा था कि वर्तमान सरकार द्वारा गलत तरीके से हमारे जीते हुए उम्मीदवारों को अगर हराया गया तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. जनता पूरी सजग है, सचेत है. जनता रोड पर आने के लिए तैयार है और जो प्रदेश में उस समय होगा वो अद्भुत होगा, किसी के संभालने से नहीं संभलेगा.

आरजेडी ने किया बचाव

आरजेडी नेता और राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा ने पार्टी नेता के बयान का बचाव किया. उन्होंने कहा, "मैं आपसे आग्रह करता हूं कि उनके बयान को तोड़-मरोड़ कर पेश न करें. हमने एग्जिट पोल कराने के लिए किसी को प्रायोजित नहीं किया. बिहार चुनाव रैली के दौरान भाजपा द्वारा जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया, उससे पता चलता है कि वे हार रहे हैं. वे बिहार में रोजगार या विकास की बात नहीं करते हैं. इस चुनाव में हमने कई स्तरों पर बदलाव देखा है."

जेडीयू और बीजेपी ने साधा निशान

जेडीयू और बीजेपी नेताओं ने सुनील सिंह के बयान को लेकर आरजेडी पर सीधा हमला बोला है. जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि यह बयान साफ दिखाता है कि आरजेडी पहले ही अपनी हार मान चुकी है. वोट चोरी और संविधान खतरे में होने जैसी बातें कहकर जनता को भड़काने की कोशिश की जा रही है. इलेक्शन कमीशन को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए.

वहीं, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भी लखीसराय में पत्रकारों से कहा कि जंगलराज की पाठशाला में पढ़ने वाले लोग आज भी गुंडाराज का सपना देख रहे हैं. बिहार में शांति और सद्भाव की राजनीति चल रही है, और इस तरह की भाषा लोकतंत्र के खिलाफ है.

