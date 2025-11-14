scorecardresearch
 

'बिहार की जीत हमारी है, अब बंगाल की बारी है...' रुझानों पर बोले गिरिराज सिंह

बिहार में वोटों की गिनती जारी है और शुरुआती रुझानों में एनडीए को बढ़त मिल रही है. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार में जीत का दावा करते हुए कहा कि अब अगली बारी बंगाल की है. गिरिराज सिंह ने यह भी स्पष्ट किया कि नीतीश कुमार ही एनडीए के मुख्यमंत्री होंगे.

गिरिराज सिंह ने बिहार के साथ-साथ आगामी बंगाल चुनाव में भी जीत का दावा किया. (File Photo: ITG)
बिहार में आज नतीजों का दिन है. वोटों की गिनती जारी है और शुरुआती रुझानों में एनडीए को बढ़त मिलती दिख रही है. इस बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि हम बिहार में जीतेंगे और अगली बार बंगाल की है. उन्होंने कहा, 'बिहार की जीत हमारी है, अब बंगाल की बारी है.'

गिरिराज सिंह ने कहा, 'बिहार की जीत हमारी है और अब बंगाल की बारी है.' उन्होंने कहा, 'हम बंगाल भी जीतेंगे. वहां अराजकता की सरकार है. वह बांग्लादेशी सरकार है. रोहिंग्या की सरकार है.' उन्होंने दावा किया कि जेडीयू और बीजेपी का स्ट्राइक रेट बराबर ही रहेगा.

बिहार विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2025 से जुड़े सभी अपडेट्स यहां चेक करें

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 सीटवार रिजल्ट चेक करने के लिए यहां क्लिक करें

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

'नीतीश ही होंगे NDA के सीएम'

एनडीए के सीएम फेस को लेकर बयानबाजी पर विराम लगाते हुए गिरिराज सिंह ने कहा, 'नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे, इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है.' अभी तक के रुझानों में एनडीए और महागठबंधन के बीच बड़ा अंतर नजर आ रहा है.

इन वीआईपी सीटों पर सभी की नजरें

जैसे-जैसे रुझान सामने आ रहे हैं स्थिति लगभग साफ होती जा रही है. सभी की नजरें बिहार की उन हॉट सीटों पर है जहां से वीआईपी उम्मीदवार मैदान में हैं. राघोपुर से तेजस्वी यादव मैदान में हैं, जो शुरुआती रुझानों में आगे चल रहे हैं. इसके अलावा महुआ से तेज प्रताप यादव को बढ़त मिलती दिख रही है. 

तारापुर से सम्राट चौधरी आगे चल रहे हैं. तो वहीं लखीसराय में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पीछे हो गए हैं. मोकामा सीट पर कड़ा मुकाबला चल रहा है और अनंत सिंह फिलहाल आगे चल रहे हैं. अलीनगर से मैथिली ठाकुर आगे चल रही हैं. वहीं रघुनाथपुर में ओसामा को बढ़त मिलती दिख रही है. छपरा सीट पर खेसारी को भी लीड मिल रही है.

