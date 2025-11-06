काला चश्मा, कंधे पर लाठी, भैंस की सवारी और गीत गाती महिलाएं, वोट डालने ऐसे पहुंचे नेताजी

बिहार विधानसभा चुनाव में आज पहले चरण में 121 सीटों पर वोटिंग हो रही है. इस दौरान कई दिलचस्प तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं, लेकिन वैशाली जिले के भगवानपुर प्रखंड से एक ऐसा नज़ारा देखने को मिला जिसने हर किसी का ध्यान खींच लिया.

भैंस पर चढ़कर वोटिंग के लिए पहुंचे नेता

यहां स्थानीय नेता केदार प्रसाद यादव मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए किसी कार, बाइक या साइकिल पर नहीं बल्कि भैंस पर चढ़कर वोट डालने पहुंचे. जानकारी के मुताबिक, केदार यादव वैशाली जिले के भगवानपुर प्रखंड के सैदपुर डुमरी पंचायत के बूथ नंबर 323 पर वोट डालने पहुंचे.

उन्होंने बताया कि क्षेत्र में चुनाव के दिन गाड़ियों और अन्य वाहनों के चलने पर रोक लगी हुई थी. ऐसे में उन्होंने अपनी 'भैंस' को ही सवारी बनाते हुए मतदान केंद्र की ओर रुख किया. उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, 'अब सब गाड़ी-घोड़ा बंद है, इसलिए हम अपने सवारी भैंस पर ही चढ़कर वोट डालने जा रहे हैं, मेरा स्कूल दो किलोमीटर दूर है, वहीं बूथ है.'

वीडियो हुआ वायरल

उनकी यह अनोखी सवारी देखते ही ग्रामीणों और मतदाताओं की भीड़ उमड़ पड़ी. कई लोगों ने मोबाइल पर यह दृश्य कैद किया जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. स्थानीय लोगों ने बताया कि केदार यादव क्षेत्र में अपने सादे जीवन और जनता से जुड़ाव के लिए जाने जाते हैं.

वो अक्सर गांवों में पैदल या देहाती सवारी साधनों से घूमते रहते हैं. इस बार का उनका यह अनोखा अंदाज मतदाताओं के बीच चर्चा का विषय बन गया है. वहीं, प्रशासन ने भी इसकी पुष्टि की है कि मतदान शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है.

