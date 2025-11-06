scorecardresearch
 

Feedback

काला चश्मा, कंधे पर लाठी, भैंस की सवारी और गीत गाती महिलाएं, वोट डालने ऐसे पहुंचे नेताजी

बिहार के वैशाली जिले में मतदान के दौरान एक अनोखा नज़ारा देखने को मिला जब स्थानीय नेता केदार प्रसाद यादव भैंस पर चढ़कर वोट डालने पहुंचे. उन्होंने कहा कि क्षेत्र में सभी वाहन बंद हैं, इसलिए उन्होंने भैंस को ही सवारी का साधन बनाया. भगवानपुर प्रखंड के बूथ नंबर 323 सैदपुर डुमरी में भैंस पर बैठकर वोट डालते उनका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

Advertisement
X
इस अंदाज में वोट डालने पहुंचे नेताजी (Photo: Screengrab)
इस अंदाज में वोट डालने पहुंचे नेताजी (Photo: Screengrab)

बिहार विधानसभा चुनाव में आज पहले चरण में 121 सीटों पर वोटिंग हो रही है. इस दौरान कई दिलचस्प तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं, लेकिन वैशाली जिले के भगवानपुर प्रखंड से एक ऐसा नज़ारा देखने को मिला जिसने हर किसी का ध्यान खींच लिया. 

भैंस पर चढ़कर वोटिंग के लिए पहुंचे नेता

यहां स्थानीय नेता केदार प्रसाद यादव मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए किसी कार, बाइक या साइकिल पर नहीं बल्कि भैंस पर चढ़कर वोट डालने पहुंचे. जानकारी के मुताबिक, केदार यादव वैशाली जिले के भगवानपुर प्रखंड के सैदपुर डुमरी पंचायत के बूथ नंबर 323 पर वोट डालने पहुंचे. 

सम्बंधित ख़बरें

पीएम मोदी ने कहा कि बिहार को फिर से आगे बढ़ाने की ताकत जनता के वोट में है (Photo: PTI)
'कट्टा, कुशासन, करप्शन जंगलराज की पहचान...', PM मोदी का महागठबंधन पर हमला 
बिहार चुनाव में बिजली कटौती को लेकर आरजेडी और आयोग आमने-सामने (Photo: PTI)
पोलिंग बूथ पर काटी जा रही बिजली? RJD के आरोपों पर आया EC का जवाब 
बिहार चुनाव में मतदाता के अनोखे अंदाज ने सबका ध्यान खींचा (Photo: ITG)
ई बिहार बा... वैशाली में भैंस पर चढ़कर वोट डालने पहुंचा शख्स- VIDEO 
bihar voting 2025
बिहार में फर्स्ट फेज की फाइट... इस बीच जान लीजिए पिछले तीन चुनावों में कैसा रहा था पैटर्न 
Osama Shahab Grandmother
सीवान में शहाबुद्दीन की 95 वर्षीय मां ने डाला वोट, हीना शहाब बोलीं– हमारा इलाका, हमारा वोट 

उन्होंने बताया कि क्षेत्र में चुनाव के दिन गाड़ियों और अन्य वाहनों के चलने पर रोक लगी हुई थी. ऐसे में उन्होंने अपनी 'भैंस' को ही सवारी बनाते हुए मतदान केंद्र की ओर रुख किया. उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, 'अब सब गाड़ी-घोड़ा बंद है, इसलिए हम अपने सवारी भैंस पर ही चढ़कर वोट डालने जा रहे हैं, मेरा स्कूल दो किलोमीटर दूर है, वहीं बूथ है.'

वीडियो हुआ वायरल

उनकी यह अनोखी सवारी देखते ही ग्रामीणों और मतदाताओं की भीड़ उमड़ पड़ी. कई लोगों ने मोबाइल पर यह दृश्य कैद किया जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. स्थानीय लोगों ने बताया कि केदार यादव क्षेत्र में अपने सादे जीवन और जनता से जुड़ाव के लिए जाने जाते हैं. 

Advertisement

वो अक्सर गांवों में पैदल या देहाती सवारी साधनों से घूमते रहते हैं. इस बार का उनका यह अनोखा अंदाज मतदाताओं के बीच चर्चा का विषय बन गया है. वहीं, प्रशासन ने भी इसकी पुष्टि की है कि मतदान शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है.

 

---- समाप्त ----
इनपुट - विकास कुमार
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Gopalganj Election
    Mahua Chunav
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Mokama Election
    Karakat Election
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    करियर राशिफल
    Raghopur Election
    Advertisement