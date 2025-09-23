बिहार चुनाव में विनिंग फैक्टर साबित होंगे दलित वोटर्स! 20 फीसदी वोट बैंक साधने के लिए दोनों गठबंधनों ने बनाया प्लान

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन और एनडीए, दोनों ने अपनी सियासी बिसात बिछा दी है. पिछड़ा और अति पिछड़ा वोटर्स को साधने के साथ–साथ सबकी नजर बिहार के दलित वोट बैंक पर भी टिकी हुई है. कारण, बिहार में दलित वोटर्स की तादाद 20 फीसदी है, जिसमें अलग-अलग जातियां शामिल हैं.

दरअसल, बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों प्रमुख गठबंधनों के बीच दलित वोट बैंक को साधने की जबरदस्त होड़ दिख रही है. एनडीए के खेमे में दलित तबके से आने वाले चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जैसे चेहरे पहले से मौजूद हैं तो वहीं कांग्रेस ने अपने विधायक राजेश राम को प्रदेश में पार्टी की कमान देकर दलित वोट बैंक पर एनडीए का एकाधिकार तोड़ने का प्रयास किया है.

कांग्रेस ने भविष्य की रणनीति के तहत भूमिहार जाति से आने वाले राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाकर राजेश राम को जब प्रदेश की कमान दी उसी वक्त ये तय हो गया था कि कांग्रेस की नजर दलित वोट बैंक पर है.

बिहार में दलित वोट बैंक का गणित

बिहार में कुल 20 फीसदी वोटर्स दलित तबके से आते हैं, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा रविदास समाज का है. बिहार में रविदास की आबादी 31 फीसदी है और लगभग हर विधानसभा क्षेत्र में इनकी ऐसी संख्या है जो चुनाव के नतीजे पर असर डालती है. रविदास के बाद दलितों में दूसरी सबसे बड़ी आबादी पासवान जाति की है. बिहार में पासवान 30 फीसदी हैं. जो गणित रविदास समाज के साथ है, लगभग वैसा ही पासवान जाति के साथ. हर विधानसभा क्षेत्र में इनकी मौजूदगी उम्मीदवारों की किस्मत तय करता है. इसके बाद दलितों में तीसरी बड़ी आबादी मुसहर यानी मांझी समाज की है. दलित तबके में मुसहर आबादी 14 फीसदी है.

बिहार की 40 सीटें आरक्षित

243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में कुल 40 सीटें ऐसी हैं जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित हैं. मौजूदा विधानसभा में इन 40 सीटों में से 21 पर एनडीए का कब्जा है और 17 सीटें महागठबंधन के पास हैं. मौजूदा आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी और जेडीयू के सबसे अधिक दलित विधायक मौजूदा विधानसभा में हैं. बीजेपी के 9 और जेडीयू के 8 दलित विधायक हैं. जाहिर है, इन 40 सुरक्षित सीटों पर दोनों गठबंधनों की तरफ से जीत की कोशिश होगी लेकिन उससे बड़ी बात ये कि जो सामान्य सीटें हैं वहां भी दलित वोटर्स निर्णायक भूमिका अदा करते हैं.

महागठबंधन का दलित कार्ड

मौजूदा विधानसभा में महागठबंधन की तरफ से 17 दलित विधायक हैं. आरजेडी और उसके सहयोगी दलों का यह प्रयास होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में दलित विधायकों की संख्या एनडीए से ज्यादा हो. 90 के दशक में दलित वोट बैंक पर आरजेडी और उसके सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की पकड़ मानी जाती थी लेकिन जैसे-जैसे वक्त आगे बढ़ा दलित वोट बैंक से आरजेडी की पकड़ कमजोर पड़ती गई और राजद के लिए असल राजनीतिक संकट की शुरुआत भी यही से हुई.

सियासी जानकार मानते हैं कि बिहार के ग्रामीण इलाकों में दलित वोटर्स आरजेडी के MY समीकरण के साथ सहज महसूस नहीं करते. माना जाता है कि इसके पीछे ग्रामीण सामाजिक का बनावट जिम्मेदार है. तेजस्वी यादव भी इस परेशानी को भली भांति समझते हैं. यही वजह है कि वह बार-बार हर चुनाव के पहले अपने समर्थकों को दलितों को साथ लेकर चलने का मैसेज देते हैं.

2020 के विधानसभा चुनाव से तेजस्वी को दलित वोट बैंक में सेंधमारी करने में तब सफलता मिली जब आरजेडी ने भाकपा माले जैसी लेफ्ट पार्टी को महागठबंधन में शामिल किया. माले के प्रभाव वाले शाहाबाद के किला के में इस का नतीजा भी देखने को मिला. माले के साथ दलित वोट बैंक शाहाबाद के इलाके में जुड़ा हुआ रहा है और 2020 के विधानसभा के साथ-साथ 2024 के लोकसभा चुनाव में भी तेजस्वी और उनके महागठबंधन को इसका फायदा मिला.

आरजेडी का यह प्रयोग सफल रहा और इसीलिए अब महागठबंधन में तेजस्वी यादव को दलित वोट बैंक साधने के लिए सबसे अधिक भरोसा भाकपा माले जैसी सहयोगी पार्टी पर है. उधर कांग्रेस ने भी दलित वोट बैंक साधने के लिए प्रदेश नेतृत्व की कमान रविदास समाज से आने वाले राजेश राम को दी है. राहुल गांधी ने वाटर अधिकार यात्रा के दौरान बिहार के 25 जिलों में राजेश राम का हाथ थामे रखा तो इसकी सबसे बड़ी वजह दलितों में 31 फ़ीसदी की सबसे बड़ी भागीदारी रखने वाला रविदास समाज है.

रविदास समाज के मतदाता बिहार में सीधे-सीधे एनडीए या महागठबंधन को वोट करते आए हो इसे पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उत्तर प्रदेश से सटे बिहार के सीमावर्ती जिलों में रविदास वोटर्स बीएसपी के लिए वोट करते रहे है. यही वजह है कि कई चुनाव में बीएसपी की जीत भी कुछ सीमावर्ती सीटों पर हुई है. कांग्रेस का मकसद रविदास वोटर्स के बीच इसी स्थिति को साधते हुए खुद को एक विकल्प के तौर पर पेश करने की है. बिहार चुनाव के नतीजे ही बताएंगे कि कांग्रेस का यह प्रयोग सफल साबित होता है या नहीं और महागठबंधन के पाले में दलित वोटर्स का कितना हिस्सा जाता है.

एनडीए का दारोमदार चिराग और मांझी पर

दलित विधायकों की संख्या के लिहाज से मौजूद आंकड़े एनडीए के पक्ष में हैं लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव में इसका बड़ा लिटमस टेस्ट होना है. रविदास समाज के बाद दलितों में दूसरी सबसे बड़ी हिस्सेदारी रखने वाले पासवान जाति के नेता बिहार में चिराग पासवान हैं. चिराग पासवान केंद्र में मंत्री हैं और वह खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते हैं. 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान एनडीए के साथ मैदान में नहीं उतरे थे. चिराग ने नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड के साथ जो सियासी खेल खेला था वह सबको मालूम है.

चिराग पासवान ने अकेले चुनाव मैदान में उतरकर जेडीयू के लिए मुसीबत खड़ी कर दी थी और नीतीश की पार्टी 43 सीटों पर सिमट गई थी. चिराग की पार्टी केवल एक सीट पर जीत हासिल कर पाई थी लेकिन जेडीयू के लिए ज्यादातर सीटों पर हार का फैक्टर वही बने थे. एनडीए और खासतौर पर नीतीश कुमार की पार्टी के लिए राहत की बात यह है कि चिराग इस चुनाव में उनके साथ हैं. सीट बंटवारे में ज्यादा सीटें हासिल करने के मकसद से भले ही चिराग और उनकी पार्टी दावपेंच अपना रही हो लेकिन इसकी उम्मीद कम दिखती है कि 2020 वाली स्थिति दोहराई जाए.

पासवान जाति को लेकर सियासी जानकारी पक्के तौर पर यह मानते हैं कि यह वोट बैंक चिराग की पार्टी के साथ सुरक्षित है. चिराग जहां रहेंगे पासवान वोटर्स बड़ी संख्या में वहीं मतदान करेंगे.

अपने समुदाय के वोटर्स को साध पाएंगे मांझी?

केंद्रीय कैबिनेट में शामिल जीतन राम मांझी और उनकी पार्टी के लिए भी आगामी विधानसभा चुनाव किसी लिटमस टेस्ट से काम नहीं होगा. मांझी क्या अपने समुदाय के वोटर्स को खुद की पार्टी के साथ जोड़ रख पाएंगे यह भी एक बड़ा सवाल है.

बीजेपी ने सहयोगी दल 'हम' से 14 फीसदी मुसहर वोटर्स का बड़ा हिस्सा एनडीए में ट्रांसफर कराने की उम्मीद पाल रखी है. इसके अलावा नीतीश कुमार के पॉलिटिकल मॉडल में भी दलित वोट बैंक जेडीयू के लिए वोट करता रहा है. बीते दो दशक में नीतीश ने दलित वोट बैंक को खूब साधा है लेकिन असल सवाल यह है कि क्या अब राजनीतिक ढलान पर खड़े नीतीश कुमार के साथ अभी भी दलित बिरादरी बनी हुई है? बीजेपी भी दलित वोट बैंक को साधने के लिए अपनी चुनावी तरकश से कई तीर निकालेगी.

