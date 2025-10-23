बिहार चुनाव: आजतक 'पब्लिक पोल' में आकर्षक पुरस्कार जीतने का मौका, सटीक भविष्यवाणी करें और इनाम पाएं

बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच जहां पहले चरण के मतदान में बस कुछ ही दिन बाकी हैं, सियासी हलचल अपने चरम पर है. दो चरणों में होने वाले इस महासंग्राम के लिए 6 नवंबर को पहले चरण और 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा.

इस चुनावी माहौल को और रोमांचक बनाते हुए, आजतक आपके लिए एक खास 'पब्लिक पोल' लेकर आया है. अब आप भी बिना किसी फॉर्मेलिटी के इस पोल में हिस्सा लेकर अपनी राजनीतिक समझ, सूझ और अनुमान का प्रदर्शन कर सकते हैं. जो भी प्रतिभागी सबसे सटीक आंकड़ा बताएगा, उसे आजतक की तरफ से आकर्षक इनाम दिए जाएंगे और उनका नाम aajtak.in पर भी प्रकाशित किया जाएगा.

ऐसे लें पोल में हिस्सा:

- सबसे पहले आपको दिए गए लिंक पर क्लिक करना है.

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

- यहां आपको विभिन्न गठबंधन के सामने बने बॉक्स में यह बताना है कि उन्हें इस चुनाव में कितनी सीटें मिल सकती हैं.

- JDU+ का अर्थ है: एनडीए में शामिल बीजेपी, एलजेपीआर, हम और रोलसपा.

- RJD+ का अर्थ है: महागठबंधन में शामिल कांग्रेस, लेफ्ट और वीआईपी जैसे दल.

- आप प्रशांत किशोर की JSP और Others (अन्य/निर्दलीय) के लिए भी अपनी भविष्यवाणी कर सकते हैं.

Advertisement

- अपनी अनुमानित सीटों की संख्या भरकर 'दर्ज करें' लिंक पर क्लिक करें.

- इसके बाद, आपको अपनी जरूरी जानकारी, जैसे नाम, मोबाइल नंबर, लिंग, आयु, राज्य और शहर का नाम भरना होगा.

- फिर से 'दर्ज करें' पर क्लिक करने पर, आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी (OTP) आएगा.

-ओटीपी भरते ही, आपकी भागीदारी सफलतापूर्वक कन्फर्म हो जाएगी.

यह भी पढ़ें: RJD- 51 यादव, 19 मुस्लिम, BJP- 21 राजपूत, 16 भूमिहार... बिहार विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों का जातीय समीकरण समझिए

एक व्यक्ति एक बार ही अनुमान बता सकता है. यानी एक व्यक्ति एक अनुमान. लेकिन यदि आप अपने अनुमान को बाद में बदलना चाहें या बदलते राजनीतिक परिवेश और परिस्थिति को देखते हुए आप अपनी भविष्यवाणी की सीटों पर पुनर्विचार करना चाहें, तो यह विकल्प भी उपलब्ध है.

बिहार चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे. इस पोल में सटीक भविष्यवाणी करने वाले विजेताओं को चुनावी नतीजे घोषित होने के बाद सूचित किया जाएगा और उनका नाम aajtak.in पर प्रकाशित किया जाएगा. तो देर किस बात की? बताइए कौन बनाएगा बिहार में सरकार और बन जाइए आजतक के पब्लिक पोल बाज़ीगर!

---- समाप्त ----