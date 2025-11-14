छपरा में छोटी की 'बड़ी' जीत, खेसारी यादव को यूं दी पटखनी, देखें पूरा इंटरव्यू

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 कई मायनों में खास रहा, लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियों में छपरा की सीट रही. यह सीट पूरे राज्य की हॉट सीट मानी गई क्योंकि यहां मुकाबला भोजपुरी फिल्म उद्योग के बड़े नाम और राजद प्रत्याशी खेसारी लाल यादव और भाजपा की महिला उम्मीदवार छोटी कुमारी के बीच था. राजनीतिक विश्लेषक इस सीट पर पूरे चुनाव का सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रहे थे.

खेसारी लाल यादव एक बड़े भोजपुरी स्टार हैं और उनकी लोकप्रियता को देखते हुए राजनीतिक हलकों में यह माना जा रहा था कि उनका पलड़ा भारी रहेगा. उनके रोड शो और जनसभाओं में भारी भीड़ जुट रही थी. सोशल मीडिया और टीवी चैनलों पर भी यह चर्चा बार-बार हो रही थी कि छपरा की लड़ाई में खेसारी की पकड़ मजबूत है. लेकिन नतीजों ने इस धारणा को पूरी तरह बदल दिया.

छपरा सबसे हॉट सीट रही

छपरा सीट से भाजपा प्रत्याशी छोटी कुमारी ने खेसारी लाल यादव को लगभग सात से आठ हजार वोटों से हराकर विधानसभा में प्रवेश कर लिया. जीत के बाद छोटी कुमारी ने कहा कि यह मेरी जीत नहीं है, यह छपरा की जनता की जीत है. उन्होंने कहा कि जनता ने उन पर भरोसा दिखाया और वह इस भरोसे पर पूरी तरह खरा उतरने का प्रयास करेंगी. छोटी कुमारी पहले जिला परिषद अध्यक्ष रह चुकी हैं और भाजपा महिला मोर्चा में प्रदेश प्रवक्ता भी रही हैं. उन्होंने कहा कि यह उनके राजनीतिक जीवन की दूसरी पारी की शुरुआत है. उन्होंने छपरा क्षेत्र को बारीकी से समझने और जनता से लगातार जुड़े रहने का दावा किया.

खेसारी लाल यादव हारे



जब उनसे पूछा गया कि खेसारी लाल यादव जैसे बड़े स्टार को हराने पर वह कैसी जीत महसूस करती हैं, तो छोटी कुमारी ने कहा कि यह तय करने का अधिकार जनता का है. उन्होंने कहा कि जनता ने बता दिया कि छपरा की असली लड़ाई किसके बीच थी और किसे अपना विधायक चुनना चाहिए. चुनाव के दौरान यह भी चर्चा थी कि खेसारी का पलड़ा भारी है. इस पर छोटी कुमारी ने कहा कि उन्हें कहीं से कोई डर या संशय नहीं था. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की योजनाओं पर उन्हें पूरा भरोसा था और यह भरोसा जनता के मन में भी था.

जनता मेरे लिए तब भी सर्वोपरि थी, आज भी है और हमेशा रहेगी! मुद्दा तब भी उठल बा, आगे भी उठी...जय बिहार! 🙏🏻 pic.twitter.com/DkLtZdLnez — Khesari Lal Yadav (खेसारी) (@khesariLY) November 14, 2025

साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष की लोकलुभावन योजनाओं की घोषणाओं से जनता प्रभावित नहीं हुई. राजद की ओर से हर घर नौकरी और जीविका महिलाओं को तीस हजार रुपये देने जैसे वादे किए गए थे. लेकिन जनता ने इन्हें केवल चुनावी लालच माना. छोटी कुमारी ने कहा कि काम बोलता है और जनता ने वही चुना जिसने काम किया है. चुनाव प्रचार के दौरान कई आरोप-प्रत्यारोप भी हुए. कुछ लोगों ने उन्हें बाहरी बताया. इस पर उन्होंने कहा कि यह विपक्ष द्वारा फैलाई गई अफवाह थी. जनता ने वोट देकर सब कुछ साफ कर दिया और बता दिया कि कौन इस क्षेत्र का है और कौन नहीं.

छोटी कुमारी ने जीत दर्ज की

विधानसभा में प्रवेश के बाद वह सबसे पहले किन कामों पर ध्यान देंगी, इस पर उन्होंने कहा कि छपरा में विकास की कई योजनाएं रुकी हुई हैं. जलजमाव की समस्या सबसे महत्वपूर्ण है और इसे दूर करने के लिए वह तुरंत काम शुरू करेंगी. इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को धरातल तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकता होगी.

छपरा में कई सड़कें, नालियां, पेयजल प्रोजेक्ट और शहरी विकास कार्य अधूरे हैं. उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता ने जिस भरोसे के साथ उन्हें चुना है, वह उस भरोसे पर पूरी तरह खरा उतरेंगी. उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को भी धन्यवाद दिया कि उन्होंने उन्हें उम्मीदवार बनाकर जनता की सेवा का अवसर दिया. अंत में छोटी कुमारी ने कहा कि यह जीत उनकी नहीं, बल्कि छपरा की जनता की है. जनता के विश्वास की इस जीत को वह विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ाने का वादा करती हैं.

