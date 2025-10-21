scorecardresearch
 

'नीतीश कुमार NDA का मुख्यमंत्री चेहरा, पुरानी गलतियों से सीखकर...', बोले उपेंद्र कुशवाहा

उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि गठबंधन में रहते हुए सीटों का बंटवारा पहले से तय नहीं होता है. लोकसभा चुनाव अलग परिस्थितियों में हुए थे. उन्होंने स्वीकार किया कि NDA और सभी सहयोगियों से हुई गलतियों के कारण कड़ाकाट समेत आस-पास के क्षेत्रों में नतीजे अनुकूल नहीं रहे थे.

नीतीश के नेतृत्व में होगा शपथ ग्रहण- उपेंद्र कुशवाहा (File Photo: ITG)
राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार की राजधानी पटना में NDA के मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर स्पष्ट बयान दिया है. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ही NDA के मुख्यमंत्री चेहरा हैं. बिहार में चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जा रहे है. उपेंद्र कुशवाहा ने विश्वास जताया कि NDA चुनाव जीतेगी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही सरकार शपथ लेगी.

उपेंद्र कुशवाहा ने गठबंधन की सीट बंटवारे की प्रक्रिया पर भी बात की. उन्होंने कहा कि जब गठबंधन में अलग-अलग पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, तो कोई भी 243 सीटों पर चुनाव लड़ सकता है. सीटें पहले से तय नहीं होतीं, बल्कि मिलकर फैसला किया जाता है. 

उन्होंने आगे कहा कि अगर किसी की मौजूदा सीट है, तो आपसी सहमति से तय होता है कि उस सीट पर उनकी पार्टी अब उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी, बल्कि दूसरी पार्टी का उम्मीदवार होगा. समझौते के बाद का निर्णय साझा निर्णय माना जाता है.

लोकसभा चुनाव की गलतियों से सबक...

RLM अध्यक्ष ने लोकसभा चुनाव के नतीजों पर भी बात की. उन्होंने कहा कि कड़ाकाट लोकसभा क्षेत्र ही नहीं, बल्कि आसपास के कई इलाकों में अंतिम चरण के चुनाव में गलतियों के कारण परिणाम अनुकूल नहीं रहे. उस अनुभव के आधार पर, विधानसभा चुनाव के लिए एक बेहतर रणनीति तैयार की गई है. उनका मानना है कि बेहतर रणनीति से ही विधानसभा चुनाव में जीत हासिल होगी.

