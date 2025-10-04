NDA में 'बड़े-छोटे भाई' का रोल खत्म! बिहार चुनाव के लिए BJP का 'प्लान तैयार, महिलाओं-युवाओं को प्राथमिकता

बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीतियों का दौर जारी है, इसी क्रम में शनिवार को पटना में बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक हुई. इसमें पार्टी की रणनीति और आगामी चुनावों के लिए संभावित उम्मीदवारों पर चर्चा की गई. बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बैठक के बाद बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि इस बार चुनाव में कोई बड़े भाई-छोटे भाई की भूमिका में नहीं रहेगा. एनडीए एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी और चट्टान की तरह खड़ी रहेगी.

बैठक देर शाम पार्टी के राज्य मुख्यालय में आयोजित की गई. केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बैठक की अध्यक्षता की. उन्हें बिहार चुनाव के लिए पार्टी का प्रभारी नामित किया गया है.



वहीं, बैठक में शामिल बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव (बिहार प्रभारी) विनोद तावड़े ने अपने X हैंडल पर लिखा कि बिहार एक बार फिर विकासमुखी सरकार चुनने के लिए तैयार है. आज बिहार चुनाव समिति की बैठक में आगामी चुनावों के संभावित उम्मीदवारों पर चर्चा हुई.

मीटिंग के बाद बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि पार्टी ने 60 सीटों की समीक्षा पूरी कर ली है, बाकी सीटों पर रविवार शाम 6 बजे फिर बैठक होगी. शनिवार को हुई बैठक में नए उम्मीदवारों के आवेदन पर भी विचार किया गया है. दूसरे राउंड की बैठक के बाद उम्मीदवारों की एक लिस्ट तैयार होगी, जिसे केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा और अंतिम मुहर भाजपा केंद्रीय कमेटी द्वारा लगाई जाएगी.

Advertisement



60 सीटों पर चर्चा हुई, बाकी सीटों पर रविवार को बात होगी

दिलीप जायसवाल ने बताया कि पार्टी ने अपनी 84 सिटिंग सीटों में से 60 सीटों पर चर्चा की, बाकी सीटों और 2020 विधानसभा चुनाव में हारी हुई सीटों पर रविवार को फिर चर्चा होगी. मौजूदा विधायकों के परफॉर्मेंस और उनकी सीटों पर संभावित उम्मीदवारों के नाम पर भी विचार किया गया.

एंटी-इंकंबेंसी वाली सीटों पर फोकस



बैठक में तय हुआ कि महिलाओं और युवाओं को चुनाव में प्राथमिकता दी जाएगी. जिन मौजूदा विधायकों का प्रदर्शन अच्छा रहा है और उनके खिलाफ एंटी-इंकंबेंसी नहीं है, उन्हें दोबारा मौका दिया जाएगा. वहीं, जिन उम्मीदवारों के खिलाफ एंटी-इंकंबेंसी है, उन पर विशेष चर्चा की जा रही है.

'विधानसभा चुनावों पर व्यापक चर्चा हुई'

बैठक में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य (बीजेपी के सह-प्रभारी), केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, गिरिराज सिंह और स्थानीय सांसद रवि शंकर प्रसाद भी मौजूद थे. बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अपने X हैंडल पर लिखा आज बिहार चुनाव समिति की बैठक में आगामी विधानसभा चुनावों पर व्यापक चर्चा हुई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने विकास, सुशासन और जनकल्याण के नए मानक स्थापित किए हैं.

---- समाप्त ----