बिहार चुनाव पर चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस, CEC ज्ञानेश कुमार बोले- BLO ने शुद्ध की वोटर लिस्ट

बिहार चुनाव की तैयारी पर इलेक्शन कमीशन की प्रेस वार्ता शुरू हो गई है. प्रेस वार्ता की शुरुआत में उन्होंने कहा कि बिहार में सफलता के साथ SIR की प्रक्रिया पूरी हुई है. इसके लिए उन्होंने एसआईआर के जरिए वोटर लिस्ट को शुद्ध करने वाले BLO का धन्यवाद किया. उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि 22 नवंबर को विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है और इससे पहले चुनाव संपन्न हो जाएंगे.

मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रेस वार्ता को संबोधित कर कहा, आने वाले इस चुनाव में जो चुनाव आयोग ने नई पहल शुरू की है, वह अब पूरे देश भर में भी लागू होंगी. बिहार में 243 विधानसभा सीटें हैं. बिहार के विधानसभा की कालावधि 22 नवम्बर तक समाप्त हो रही है और उसके पहले ही चुनाव संपन्न होंगे.

चुनाव आयोग की पूरी टीम दो दिनों से बिहार में है. इस दौरान हमारी टीम ने पटना में राजनीतिक दलों, प्रशासनिक चुनाव अधिकारियों, राज्य के सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारियों, प्रवर्तन एजेंसियों, मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ), विशेष पुलिस नोडल अधिकारी (एसपीएनओ) और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के नोडल अधिकारियों के साथ बैठकें की हैं.

उन्होंने कहा कि BLO जब मतदाता के पास जाए तो मतदाता उन्हें अच्छे से पहचान पाए, इसके लिए उनके लिए भी ID कार्ड शुरू किए गए हैं. अब पोलिंग बूथ के बाहर मोबाइल जमा कर वोट देने की सुविधा की गई है. इससे पहले मोबाइल घर या कहीं और छोड़कर आना होता था. सीईसी ने बताया कि अब बिहार के अलावा देश के किसी भी बूथ पर 1200 से ज्यादा वोटर नहीं होंगे.

पोलिंग स्टेशन की होगी 100% वेब कास्टिंग

मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, बिहार में वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म भी बिहार में लागू कराया जाएगा. बूथ से 100 मीटर की दूरी से हर प्रत्याशी अपने एजेंट को लगा सकते हैं. 100 परसेंट वेब कास्टिंग हर पोलिंग स्टेशन पर की जाएगी. EVM पर जो बैलेट पेपर होते हैं वो ब्लैक एंड व्हाईट होती है, जिससे पहचान में दिक्कत होती है. इसलिए बिहार के चुनाव से अब सीरियल नंबर का फ़ॉन्ट और प्रत्याशियों की फोटो कलरफुल होगा.

