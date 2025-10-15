scorecardresearch
 

Feedback

बिहार चुनाव: AAP ने जारी की उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट, देखें किसे कहां से मिला टिकट

बिहार में दो चरण में मतदान होना है. पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर, 2025 को होगी. इसमें 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा. उम्मीदवारों के नामांकन की अंतिम तारीख 17 अक्टूबर है, जबकि नामांकन पत्रों की जांच 18 अक्टूबर को होगी.

Advertisement
X
इससे पहले, पार्टी ने पहले चरण की 11 सीटों के उम्मीदवार घोषित किए थे (File Photo- PTI)
इससे पहले, पार्टी ने पहले चरण की 11 सीटों के उम्मीदवार घोषित किए थे (File Photo- PTI)

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आम आदमी पार्टी (AAP) ने अपनी दूसरी सूची जारी की है. इस सूची में 48 नए उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं. इससे पहले, पार्टी ने पहले चरण की 11 सीटों के उम्मीदवार घोषित किए थे, जिससे अब तक कुल 59 विधानसभा सीटों के उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है. पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है.

दरअसल, बिहार में दो चरण में मतदान होना है. पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर, 2025 को होगी. इसमें 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा. उम्मीदवारों के नामांकन की अंतिम तारीख 17 अक्टूबर है, जबकि नामांकन पत्रों की जांच 18 अक्टूबर को होगी. उम्मीदवार अपने नामांकन पत्र 20 अक्टूबर तक वापस ले सकते हैं.

पहले चरण की वोटिंग में शामिल 18 जिले पटना, भोजपुर, बक्सर, गोपालगंज, सीवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, बेगुसराय, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा और नालंदा हैं. इन जिलों की कुल 121 सीटों पर मतदाता अपने प्रतिनिधि चुनने के लिए मतदान करेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

Moni moni ke si a bada re kathina ke li li
मैथिलि ठाकुर ने गीत गाया 
क्या फर्जी वोटिंग के लिए बुर्के की आड़ चाहती है समाजवादी पार्टी? देखें दस्तक 
Drama over tickets in RJD: Lalu distributed them, Tejashwi called them back at night.
बिहार चुनाव: सीटों पर महासंग्राम, NDA में चिराग का पेंच, RJD में लालू-तेजस्वी में ठनी! 
अवध बिहारी चौधरी को सिवान से और अख्तरूल साहिन को समस्तीपुर से चुनाव लड़ने का मौका मिला है. (File Photo: ITG)
बिहार: शाहबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब को मिला सिंबल, इस पार्टी से लड़ेंगे चुनाव 
ओवैसी ने पूर्वी चंपारण सीट से राणा रंजीत को टिकट दिया है.
AIMIM ने बिहार में बदली रणनीति, 32 उम्मीदवारों में कट्टर हिंदू से लेकर विवादास्पद मुस्लिम चेहरा शामिल 

यहां देखें उम्मीदवारों की पूरी लिस्ट-

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

Image

Image

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement