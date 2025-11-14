'छठ को यूनेस्को लिस्ट में शामिल करवाने का प्रयास कर रहे...', बिहार में जीत के बाद PM मोदी का ऐलान

बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों की गणना जारी है. चुनाव में एनडीए ने क्लीन स्वीप कर महागठबंधन को तगड़ झटका दिया है. नतीजों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचकर पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी. इस दौरान उन्होंने छठी मैय्या को लेकर पार्टी की तैयारियों पर भी बात की.

पीएम मोदी ने कहा कि इस जीत में बिहार के लोगों की बड़ी भूमिका है. जिन लोगों ने दशकों तक शासन किया. उन्होंने बिहार को बदनाम किया, नव बिहार के गौरव का अपमान किया. यहां के लोगों की इज्जत नहीं की. जो लोग छठ पूजा को ड्रामा कह सकते हैं, वे बिहार की क्या इज्जत करेंगे.

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी ने अभी तक छठी मैय्या से माफी नहीं मांगी है. हमारी सरकार छठ को यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में शामिल कराने की कोशिश कर रही है. हमारा लक्ष्य है कि पूरी दुनिया इस संस्कृति से जुड़े.

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार छठ को यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में शामिल करने का प्रयास कर रही है. लक्ष्य है कि पूरा देश, पूरी दुनिया इसके महत्व से इस संस्कृति से जुड़ सके. आपने भी इस बार देखा है कि जब इस बार छठ पूजा पर रेलवे स्टेशनों पर छठी मैय्या के गीत गूंजे. तो हर कोई इस पावन पर्व में शामल होता दिखा.

पीएम मोदी ने कहा कि पिछले साल देश के लोगों ने लगातार तीसरी बार एनडीए को अपना जनादेश दिया था. सात वर्षों के बाद ऐसा अवसर आया, जब एनडीए को लगातार तीसरी बार सत्ता में आने का अवसर दिया. ये देश के विश्वास का देशवासियों का आशीर्वाद है. और लोकसभा चुनाव के दौरान देश के कई राज्यों में भी हमें विधानसभा में प्रचंड बहुमत मिला.

बता दें कि अभी तक के नतीजों में बिहार में NDA ने 243 में 202 सीटों पर जीत दर्ज की है. वहीं, महागठबंधन के खाते में सिर्फ 35 सीटें ही आई हैं. बिहार में बहुमत का आंकड़ा 122 है.

