बिहार चुनाव: महागठबंधन 28 अक्टूबर को जारी कर सकता है साझा घोषणापत्र, जानें किन वादों को होगा ऐलान

महागठबंधन अपना साझा चुनावी घोषणा पत्र जारी करने की तैयारी कर रहा है. घोषणा पत्र में हर घर नौकरी, जीविका, संविदा कर्मचारियों के वादे, MAA और BETI योजनाएं, 200 यूनिट मुफ्त बिजली और 500 रुपये में गैस सिलेंडर जैसे वादे शामिल होंगे.

कांग्रेस के वादे भी साझा घोषणा पत्र में शामिल किए जाएंगे. (Photo: PTI)
कांग्रेस के वादे भी साझा घोषणा पत्र में शामिल किए जाएंगे. (Photo: PTI)

बिहार में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर महागठबंधन ने साझा चुनावी घोषणा पत्र जारी करने की तैयारी शुरू कर दी है. आरजेडी सूत्रों के मुताबिक, साझा घोषणा पत्र पर सभी घटक दलों के बीच सहमति बन चुकी है और यह 28 अक्टूबर को मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव की मौजूदगी में जारी किया जा सकता है.

किन वादों को मिल सकती है जगह?

घोषणा पत्र में तेजस्वी यादव की हर घर नौकरी और जीविका, संविदा कर्मचारियों से किए वादे, साथ ही उनकी MAA और BETI योजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी. इसके अलावा, कांग्रेस के चुनावी वादों को भी शामिल किया जाएगा. सूत्रों के अनुसार, 200 यूनिट मुफ्त बिजली और 500 रुपये में गैस सिलेंडर जैसी घोषणाएं भी साझा घोषणा पत्र में दिखेंगी.

महागठबंधन का झगड़ा गया सुलझ, तेजस्वी को बतौर CM फेस चुना 

यह भी पढ़ें: इधर तेजस्वी चेहरा, क्या उधर नीतीश पर तय 'सेहरा'... 2020 से अलग रणनीति पर क्यों चल रही BJP?

तेजस्वी यादव जारी करेंगे घोषणापत्र

महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव अन्य घटक दलों के नेताओं की मौजूदगी में इसे जारी करेंगे. गुरुवार को महागठबंधन ने पहले चरण के चुनाव से पहले सीटों के बंटवारे को लेकर मतभेदों के बीच एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस मौके पर महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया. 

यह भी पढ़ें: तेजस्वी के धुआंधार चुनावी वादे क्यों महागठबंधन की कमजोर कड़ी बन सकते हैं

तेजस्वी होंगे महागठबंधन का सीएम फेस

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने महागठबंधन की जीत की स्थिति में मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी के नामों की पुष्टि की. इस घोषणा के साथ ही महागठबंधन ने सभी घटक दलों का एकजुट चेहरा और अपने चुनावी एजेंडे को जनता के सामने पेश कर दिया है.

