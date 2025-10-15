scorecardresearch
 

JDU की आज आएगी पहली लिस्ट, उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी पर बोले संजय झा- NDA में ऑल इज वेल

जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने बताया कि जेडीयू की पहली सूची आज दोपहर जारी होगी और नीतीश कुमार कल से प्रचार अभियान शुरू करेंगे. विपक्षी अफवाहों पर उन्होंने कहा, "जो नॉरेटिव सेट कर रहे हैं, उन्हें रिजल्ट जवाब देगा" और ये कि एनडीए में सबकुछ ठीक है.

संजय झा का कहना है कि विपक्षी पार्टियां नैरेटिव सेट करने की कोशिश में हैं. (Photo: Screengrab)
जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि पार्टी की पहली उम्मीदवारों की सूची आज दोपहर जारी की जाएगी. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल से चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे. जेडीयू नेता ने दावा किया कि एनडीए में सब कुछ ठीक है और सभी दल बिहार के विकास के लिए एकजुट हैं.

उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी से जुड़े सवाल पर संजय झा ने कहा, "सब कुछ ठीक है." वहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नाराजगी को लेकर उन्होंने कहा कि "कुछ लोग नॉरेटिव सेट कर रहे हैं." संजय झा ने कहा कि यह कहना गलत है कि नीतीश कुमार अब एक्टिव हुए हैं. उन्होंने कहा, "नीतीश कुमार एक्टिव कब नहीं थे? वह हर चीज पर नजर बनाए रखते हैं."

यह भी पढ़ें: बिहार NDA में सीट बंटवारे पर खींचतान...जेडीयू-चिराग के बाद अब उपेंद्र कुशवाहा नाराज, दिल्ली में आज शाह से करेंगे मुलाकात

संजय झा ने कहा कि "जो लोग नॉरेटिव सेट कर रहे हैं, उन्हें रिजल्ट जवाब देगा. नीतीश कुमार पूरी तरह एक्टिव हैं, लेकिन अफवाह फैलाने वाले सक्रिय हैं. पुराना वीडियो ट्वीट कर अफवाह फैलाई जाती है."

'NDA एकजुट और बिहार के विकास के लिए कर रहे काम'

एनडीए की एकजुटता पर संजय झा ने कहा कि गठबंधन पूरी तरह मजबूत है. उन्होंने कहा, "एनडीए एकजुट है और बिहार के विकास के लिए मिलकर काम कर रहा है." आरजेडी के साथ जाने की अटकलों को खारिज करते हुए झा ने कहा, "नीतीश कुमार जी ने बार-बार कहा है कि यह अब होने वाला नहीं है. विपक्ष अफवाह फैला रहा है क्योंकि उन्हें पता है कि बिहार का माहौल एनडीए के साथ है."

यह भी पढ़ें: 'नथिंग इज वेल इन NDA', उपेंद्र कुशवाहा को मनाने में जुटे रहे BJP के दिग्गज... बिहार में रात भर चला पॉलिटिकल ड्रामा

विपक्ष पर भ्रम फैलाने का लगाया आरोप

जेडीयू नेता ने आगे कहा कि विपक्ष भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन "एनडीए इस बार 2010 से भी बड़ा बहुमत हासिल करेगा." संजय झा ने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार को उम्मीदवारों के नामांकन में शामिल होंगे और इसके बाद प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार कोसी इलाके में भी कैंप करेंगे और पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करेंगे.

