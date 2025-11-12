फर्स्ट टाइम वोटर्स के चहेते बने तेजस्वी, पढ़ें- आयुवर्ग के हिसाब से Exit Poll में कौन आगे

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दोनों चरणों का मतदान पूरा हो चुका है. अब 14 नवंबर को मतगणना होगी. इससे पहले बुधवार को एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल में NDA को 43 फीसदी जबकि महागठबंधन को 41 फीसदी वोट शेयर मिलता नजर आ रहा है. इस बीच एग्जिट पोल में फर्स्ट टाइम वोटर्स की पहली पसंद तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं.

और पढ़ें

एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में 46 फीसदी फर्स्ट टाइम वोटर्स ने महागठबंधन को वोट दिया है. यह संख्या लगभग दो फीसदी है. 37 फीसदी फर्स्ट टाइम वोटर्स ने एनडीए को वोट दिया है.

ठीक इसी तरह 20 से 29 साल के युवा वोटर्स की बात कें तो 44 फीसदी ने महागठबंधन तो 37 फीसदी ने एनडीए को वोट दिया है. एग्जिट पोल के मुताबिक, 30 से 39 साल के युवाओं ने 42 फीसदी महागठबंधन जबिक 43 फीसदी एनडीए को वोट शेयर मिला है.

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

एग्जिट पोल के मुताबिक, अगर 40 से 49 उम्र के मतदाताओं की बात करें तो 45 फीसदी ने एनडीए तो 41 फीसदी ने महागठबंधन को वोट दिया है. 50 से 59 उम्र के वोटर्स ने 38 फीसदी महागठबंधन तो 46 फीसदी एनडीए को वोट दिया है. इसी तर्ज पर 60 से अधिक उम्र के मतदाताओं ने 39 फीसदी महागठबंधन तो 49 फीसदी ने एनडीए को वोट दिया है. 70 से अधिक उम्र के वोटर्स ने 51 फीसदी एनडीए तो 35 फीसदी महागठबंधन को वोट दिया है.

Advertisement

बता दें कि सर्वे के सैंपल साइज की बात करें तो इसे 243 विधानसभा सीटों के 2154 गांवों एवं शहरों में किया गया है, जिसमें 42,031 लोगों ने हिस्सा लिया.

वहीं, Axis My India के एग्जिट पोल ने जाति और धर्म के आधार पर वोटिंग पैटर्न का खुलासा किया. सर्वे के मुताबिक, एनडीए को सभी प्रमुख जातीय समूहों में स्पष्ट बढ़त हासिल हुई है. आंकड़ों के अनुसार, एससी वोटरों में एनडीए को 49 फीसदी, ईबीसी में 58 फीसदी, ओबीसी में 63 फीसदी और सवर्ण मतदाताओं में 65 फीसदी वोट मिले हैं.

वहीं, महागठबंधन को एससी समुदाय से 29 फीसदी, ईबीसी से 26 फीसदी, ओबीसी से 19 फीसदी और सवर्णों से केवल 14 फीसदी समर्थन मिला. जन सुराज पार्टी को सीमित प्रभाव के साथ 3 से 7 प्रतिशत वोट शेयर मिला. एससी से तीन फीसदी, ईबीसी से चार फीसदी, ओबीसी से पांच फीसदी और सवर्ण वर्ग से सात फीसदी वोट मिले.

---- समाप्त ----