scorecardresearch
 

Feedback

फर्स्ट टाइम वोटर्स के चहेते बने तेजस्वी, पढ़ें- आयुवर्ग के हिसाब से Exit Poll में कौन आगे

बिहार में 243 सीटों पर दो चरणों में चुनाव हुआ था. पहले चरण में 121 सीटों पर 65 फीसदी वोटिंग हुई थी. दूसरे चरण में रिकॉर्ड 68.5 फीसदी मतदान हुआ था.

Advertisement
X
एग्जिट पोल में फर्स्ट टाइम वोटर की पहली पसंद बने तेजस्वी यादव (Photo: Reuters)
एग्जिट पोल में फर्स्ट टाइम वोटर की पहली पसंद बने तेजस्वी यादव (Photo: Reuters)

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दोनों चरणों का मतदान पूरा हो चुका है. अब 14 नवंबर को मतगणना होगी. इससे पहले बुधवार को एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल में NDA को 43 फीसदी जबकि महागठबंधन को 41 फीसदी वोट शेयर मिलता नजर आ रहा है. इस बीच एग्जिट पोल में फर्स्ट टाइम वोटर्स की पहली पसंद तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं.

एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में 46 फीसदी फर्स्ट टाइम वोटर्स ने महागठबंधन को वोट दिया है. यह संख्या लगभग दो फीसदी है. 37 फीसदी फर्स्ट टाइम वोटर्स ने एनडीए को वोट दिया है.

ठीक इसी तरह 20 से 29 साल के युवा वोटर्स की बात कें तो 44 फीसदी ने महागठबंधन तो 37 फीसदी ने एनडीए को वोट दिया है. एग्जिट पोल के मुताबिक, 30 से 39 साल के युवाओं ने 42 फीसदी महागठबंधन जबिक 43 फीसदी एनडीए को वोट शेयर मिला है.

सम्बंधित ख़बरें

Women Voters (File Photo: PTI)
बिहार में किसे मिला बेरोजगार, घरेलू महिलाओं और किसानों का वोट? देखें- Exit Polls के नतीजे 
tejashwi yadav mic finger
एग्जिट पोल के नतीजों में तेजस्वी यादव के लिए क्या मैसेज है? 
bihar exit poll 2025 result
Exit Poll: बिहार का अगला सीएम कौन? 22 फीसदी बोले नीतीश, 34% ने लिया तेजस्वी का नाम 
Stock Market Bihar Assembly Election
Exit Poll से बाजार गदगद... अगर NDA की जीत नहीं हुई, तो फिर ये डर भी! 
bihar assembly election women turnout kingmaker
'ओ स्त्री रक्षा करना' केंद्र हो या राज्य यही बना जीत का मंत्र, क्या नीतीश की भी सत्ता बचाएंगी महिला वोटर? 

d

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

एग्जिट पोल के मुताबिक, अगर 40 से 49 उम्र के मतदाताओं की बात करें तो 45 फीसदी ने एनडीए तो 41 फीसदी ने महागठबंधन को वोट दिया है. 50 से 59 उम्र के वोटर्स ने 38 फीसदी महागठबंधन तो 46 फीसदी एनडीए को वोट दिया है. इसी तर्ज पर 60 से अधिक उम्र के मतदाताओं ने 39 फीसदी महागठबंधन तो 49 फीसदी ने एनडीए को वोट दिया है. 70 से अधिक उम्र के वोटर्स ने 51 फीसदी एनडीए तो 35 फीसदी महागठबंधन को वोट दिया है.

Advertisement

बता दें कि सर्वे के सैंपल साइज की बात करें तो इसे 243 विधानसभा सीटों के 2154 गांवों एवं शहरों में किया गया है, जिसमें 42,031 लोगों ने हिस्सा लिया.

वहीं, Axis My India के एग्जिट पोल ने जाति और धर्म के आधार पर वोटिंग पैटर्न का खुलासा किया. सर्वे के मुताबिक, एनडीए को सभी प्रमुख जातीय समूहों में स्पष्ट बढ़त हासिल हुई है. आंकड़ों के अनुसार, एससी वोटरों में एनडीए को 49 फीसदी, ईबीसी में 58 फीसदी, ओबीसी में 63 फीसदी और सवर्ण मतदाताओं में 65 फीसदी वोट मिले हैं.

वहीं, महागठबंधन को एससी समुदाय से 29 फीसदी, ईबीसी से 26 फीसदी, ओबीसी से 19 फीसदी और सवर्णों से केवल 14 फीसदी समर्थन मिला. जन सुराज पार्टी को सीमित प्रभाव के साथ 3 से 7 प्रतिशत वोट शेयर मिला. एससी से तीन फीसदी, ईबीसी से चार फीसदी, ओबीसी से पांच फीसदी और सवर्ण वर्ग से सात फीसदी वोट मिले.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement