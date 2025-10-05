बिहार: बंद कमरे में मांझी से मिले चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, NDA में सीट शेयरिंग पर बातचीत तेज

बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच एनडीए में सीट बंटवारे पर बातचीत तेज हो गई है. बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान पटना पहुंचे हैं और उन्होंने शनिवार को HAM प्रमुख जीतन राम मांझी से मुलाकात की. इस बैठक में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और बिहार प्रभारी विनोद तावड़े भी मौजूद हैं.

बताया जा रहा है कि बंद कमरे में सीट शेयरिंग को लेकर विस्तृत चर्चा हुई. इससे पहले सुबह धर्मेंद्र प्रधान ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से भी मुलाकात की थी. सूत्रों के मुताबिक, बीजेपी एनडीए के सभी सहयोगी दलों के साथ अलग-अलग बातचीत कर सीटों को अंतिम रूप देने की कोशिश में है.

मांझी के बाद उपेंद्र कुशवाहा से मिलेंगे धर्मेंद्र प्रधान

मांझी के साथ बैठक के बाद, बीजेपी नेता उपेंद्र कुशवाहा से भी मुलाकात करेंगे. माना जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में एनडीए सीटों की औपचारिक घोषणा कर सकता है. शनिवार को पटना स्थित बीजेपी मुख्यालय में पार्टी की चुनाव समिति की अहम बैठक हुई थी जिसमें आगामी चुनाव के लिए रणनीति बनाने और संभावित उम्मीदवारों के नामों पर मंथन किया गया.

हारी हुई सीटों की समीक्षा कर रही बीजेपी

आज भी पार्टी की एक और बैठक तय है, जिसमें 2020 के चुनाव में हारी गई सीटों की समीक्षा की जाएगी. बैठक की अध्यक्षता बिहार चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की. उनके साथ सह प्रभारी और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, गिरिराज सिंह, सांसद रवि शंकर प्रसाद और बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे.

