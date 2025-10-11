'मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं... चुनाव लड़ने नहीं आया हूं', पवन सिंह ने अटकलों को किया खारिज

भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह आगामी बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे. उन्होंने इसका ऐलान कर दिया है और इसी के साथ उनके चुनावी मैदान में उतरने की अटकलों को भी विराम मिल गया है. पवन सिंह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वह चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी में नहीं आए हैं. उन्होंने खुद को 'पार्टी का सच्चा सिपाही' बताया.

पवन सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ फोटो पोस्ट कर एक्स पर लिखा, 'मैं पवन सिंह अपने भोजपुरिया समाज से बताना चाहता हूं कि मैंने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ज्वाइन नहीं की थी और ना ही मुझे विधानसभा चुनाव लड़ना है. मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और रहूंगा.'

मैं पवन सिंह अपने भोजपुरीया समाज से बताना चाहता हूँ कि मैं बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ज्वाइन नहीं किया था और नाहीं मुझे विधानसभा चुनाव लड़ना है |

मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ और रहूँगा। pic.twitter.com/reVNwocoav — Pawan Singh (@PawanSingh909) October 11, 2025

बीजेपी में हुई वापसी

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

कुछ दिनों पहले पवन सिंह की बीजेपी में वापसी हो गई थी. बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और बिहार प्रभारी विनोद तावड़े ने कहा था कि वह एनडीए के लिए आगामी चुनाव में सक्रियता से काम करेंगे. पवन सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की थी.

इन दोनों सीटों को लेकर लगाए जा रहे थे कयास

Advertisement

कहा जा रहा था कि बीजेपी पवन सिंह को आरा विधानसभा सीट से टिकट दे सकती है. चर्चा में बड़हरा सीट का भी नाम था क्योंकि पवन सिंह भोजपुर जिले के जोकरही गांव के रहने वाले हैं. जोकरही गांव बड़हरा विधानसभा क्षेत्र में ही आता है. लेकिन अब साफ हो गया है कि पवन सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे.

---- समाप्त ----