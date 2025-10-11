'मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं... चुनाव लड़ने नहीं आया हूं', पवन सिंह ने अटकलों को किया खारिज

भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह आगामी बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे. उन्होंने इसका ऐलान कर दिया है और इसी के साथ उनके चुनावी मैदान में उतरने की अटकलों को भी विराम मिल गया है. पवन सिंह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वह चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी में नहीं आए हैं. उन्होंने खुद को 'पार्टी का सच्चा सिपाही' बताया.
पवन सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ फोटो पोस्ट कर एक्स पर लिखा, 'मैं पवन सिंह अपने भोजपुरिया समाज से बताना चाहता हूं कि मैंने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ज्वाइन नहीं की थी और ना ही मुझे विधानसभा चुनाव लड़ना है. मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और रहूंगा.'
बीजेपी में हुई वापसी
कुछ दिनों पहले पवन सिंह की बीजेपी में वापसी हो गई थी. बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और बिहार प्रभारी विनोद तावड़े ने कहा था कि वह एनडीए के लिए आगामी चुनाव में सक्रियता से काम करेंगे. पवन सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की थी.
इन दोनों सीटों को लेकर लगाए जा रहे थे कयास
कहा जा रहा था कि बीजेपी पवन सिंह को आरा विधानसभा सीट से टिकट दे सकती है. चर्चा में बड़हरा सीट का भी नाम था क्योंकि पवन सिंह भोजपुर जिले के जोकरही गांव के रहने वाले हैं. जोकरही गांव बड़हरा विधानसभा क्षेत्र में ही आता है. लेकिन अब साफ हो गया है कि पवन सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे.