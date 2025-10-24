scorecardresearch
 

'100 शहाबुद्दीन आ जाएं, किसी का बाल बांका नहीं कर सकते...', बिहार के सीवान में बोले अमित शाह

अमित शाह ने बिहार के सीवान में रैली को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि बिहार में विपक्षी INDIA गठबंधन अब पूरी तरह बिखर चुका है और जनता मोदी-नीतीश के नेतृत्व में स्थिर, सुरक्षित और विकसित बिहार चाहती है.

गृह मंत्री ने कहा कि अब बिहार बदल चुका है. अब न गुंडाराज चलेगा, न भ्रष्टाचार. (File Photo- PTI)
सीवान में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बिहार की जनता 14 नवंबर को असली दिवाली मनाएगी, जब आरजेडी और उसके गठबंधन दलों को विधानसभा चुनाव में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ेगा.

अमित शाह ने लालू प्रसाद यादव पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, “शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को रघुनाथपुर सीट से टिकट लालू यादव ने खुद दिया है. मैं सीवान की जनता से कहने आया हूं कि जिस शहाबुद्दीन ने सीवान को आतंकित किया, उसके बेटे को हराकर आप बिहार में शांति और विकास की जीत सुनिश्चित करें.”

उन्होंने कहा कि शहाबुद्दीन 20 साल तक A-कैटेगरी हिस्ट्रीशीटर रहा, उस पर करीब 75 मामले दर्ज हुए, दो बार जेल गया, ट्रिपल मर्डर और SP पर हमले जैसे गंभीर आरोप लगे. उसने एक व्यापारी के बेटों को तेजाब से नहलाया था, फिर भी सीवान की जनता कभी झुकी नहीं. अब नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के शासन में 100 शहाबुद्दीन भी आ जाएं, किसी का बाल भी बांका नहीं कर सकते.”

'अब न गुंडाराज चलेगा, न भ्रष्टाचार'

गृह मंत्री ने कहा कि लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के ‘जंगलराज’ को बिहार की जनता दो दशकों तक झेल चुकी है. अब बिहार बदल चुका है. अब न गुंडाराज चलेगा, न भ्रष्टाचार. उन्होंने जनता से अपील की कि वे आरजेडी के उम्मीदवार ओसामा शहाब को शर्मनाक हार दिलाकर इस विचारधारा को हमेशा के लिए खत्म करें.

कांग्रेस पर भी साधा निशाना

गृह मंत्री ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा, “राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा सिर्फ दिखावा है. वे कहते हैं कि घुसपैठियों को यहीं रहने देना चाहिए, लेकिन मैं भरोसा दिलाता हूं कि बिहार में एक भी घुसपैठिया नहीं बचेगा.”

शाह ने कहा कि बिहार में विपक्षी INDIA गठबंधन अब पूरी तरह बिखर चुका है और जनता मोदी-नीतीश के नेतृत्व में स्थिर, सुरक्षित और विकसित बिहार चाहती है. अंत में उन्होंने कहा, “आपने दिवाली मना ली है, अब छठ भी मनाएंगे, लेकिन सच्ची दिवाली 14 नवंबर को होगी, जब लालू के बेटे और उनके सहयोगियों का सूपड़ा साफ हो जाएगा.”

