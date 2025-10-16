scorecardresearch
 

Feedback

ओवैसी ने बिहार में बनाया नया मोर्चा, 35 सीटों पर लड़ेगी AIMIM, आजाद समाज पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी के साथ अलायंस का ऐलान

बिहार की राजनीति में चुनावी समीकरण बदलने लगे हैं. महागठबंधन और एनडीए के बीच जंग के बीच अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने भी अपने पत्ते खोल दिए हैं. ओवैसी की एंट्री से कई सीटों पर मुकाबला दिलचस्प होने वाला है.

Advertisement
X
AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी. (File Photo- PTI)
AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी. (File Photo- PTI)

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) ने नया गठबंधन बना लिया है. पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने बुधवार को किशनगंज में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी घोषणा की. उन्होंने बताया कि मजलिस ने आजाद समाज पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य की अपनी जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया है, ताकि 'सांप्रदायिक ताकतों को रोका जा सके'.

अख्तरुल ईमान ने कहा कि AIMIM बिहार में 35 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी. वहीं, आजाद समाज पार्टी 25 सीटों पर और स्वामी प्रसाद मौर्य की अपनी जनता पार्टी 4 सीटों पर मैदान में उतरेगी. ईमान ने दावा किया कि तीनों पार्टियां मजबूती से चुनावी मैदान में उतरेंगी और जनता के बीच एक नया विकल्प पेश करेंगी.

उन्होंने कहा, हमारी असली लड़ाई सत्ता हासिल करने की नहीं, बल्कि देश में इंसाफ कायम करने की है. ईमान ने यह भी बताया कि उम्मीदवारों के नाम लगभग तय हो चुके हैं और उनका ऐलान देर शाम तक कर दिया जाएगा.

सम्बंधित ख़बरें

anant singh vs surajbhan singh mokama seat fight
मोकामा में बाहुबली फाइट... तेजस्वी क्या सूरजभान सिंह के सहारे अनंत सिंह का किला भेद पाएंगे? 
...We are also presenting our symbol in two places. - Jitan Ram Manjhi
मांझी ने नीतीश का दिया साथ, चिराग की पार्टी के खिलाफ उतारे अपने उम्मीदवार 
कुसुम देवी टिकट कटने के बाद हुईं भावुक (Photo: Screengrab)
बिहार: 'मैं 20 सालों से...' टिकट कटते ही फूट-फूट कर रोने लगे मां-बेटे 
bihar election
सम्राट चौधरी, तेज प्रताप, रामकृपाल यादव... बिहार में आज कई बड़े नेता करेंगे नामांकन 
Upendra Kushwaha.
बिहार: उपेंद्र कुशवाहा ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, सासाराम से अपनी पत्नी को दिया टिकट 

इस ऐलान के साथ ही बिहार की सियासत में एक नया मोर्चा बन गया है. ओवैसी की पार्टी पहले से ही सीमांचल इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी है. किशनगंज, कटिहार और अररिया जैसे जिलों में AIMIM का असर पहले भी देखा जा चुका है.

Advertisement

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

ओवैसी ने किया आरजेडी पर हमला

गठबंधन के ऐलान से पहले असदुद्दीन ओवैसी ने आरजेडी की लीडरशिप पर हमला बोला था. उन्होंने कहा था कि आरजेडी की मौजूदा नेतृत्व नादान है और उसमें दूरदर्शिता की कमी है. ओवैसी ने कहा, आरजेडी समझ रही है कि अपनी ताकत पर सबकुछ कर लेगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा. मजलिस हमेशा हवाओं को सूंघकर आने वाले सैलाब का अंदाजा लगा लेती है.

ओवैसी ने चेतावनी देते हुए कहा, हम देख रहे हैं कि तूफान आने वाला है, लेकिन ये लोग पानी से भीगने के बाद कहेंगे कि सैलाब आ गया. बहुत देर हो जाएगी. अगर बराबरी की बात करेंगे तभी बीजेपी और मोदी को रोका जा सकता है.

उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने पहले भी विपक्षी एकता की बात की थी, लेकिन इन लोगों ने हमारी बात को नहीं माना. ओवैसी ने यह भी कहा कि जब चुनाव परिणाम आएंगे, तब सबको एहसास होगा कि AIMIM ने सही मायने में कोशिश की थी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement