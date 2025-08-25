'हिन्दुओं को उन्मादी बना रहा एक संगठन...', पुराने विवाद पर सफाई देते हुए नया मसला खड़ा बैठे RJD नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी

बिहार के चुनावी माहौल में राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी का एक बयान राजनीतिक बहस का मुद्दा बन गया है. आरजेडी के मुस्लिम चेहरे और पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी ने एक बयान में कहा था कि हिन्दू भाइयों को सेकुलरिज्म, सोशलिज्म और संविधान को ज्यादा समझाने की जरूरत है. अब्दुल बारी सिद्दीकी के इस बयान की जब बीजेपी ने आलोचना की तो उन्होंने सफाई दी लेकिन इस दौरान उन्होंने यह भी कह दिया कि हिन्दू कम्युनिटी को एक संगठन द्वारा उन्मादी बनाया जा रहा है.

बता दें कि बिहार में राष्ट्रीय जनता दल कथित वोट चोरी के मसले पर वोटर अधिकार यात्रा निकाल रही है. इस दौरान अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि

हिन्दू भाई को ज्यादा समझाने की जरुरत है कि सेकुलरिज्म क्या है? सोशलिज्म क्या है? संविधान क्या है? हमारे पुरखों का इतिहास क्या है. बड़े दुश्मन को हराने के लिए छोटे दुश्मन से करनी होगी दोस्ती.

सिद्दीकी के बयान पर बीजेपी नेता दानिश इकबाल ने कहा कि अब्दुल बारी सिद्दीकी को भारतीय संस्कृति और सभ्यता का ज्ञान नहीं है. इसीलिए सिद्दीकी ऐसा बयान दे रहे हैं. हिंदुओं ने अपने साथ सभी को भारत में समाहित किया है. हिंदुओं को धर्मनिरपेक्षता सीखने की जरूरत नहीं है.

हिन्दुओं को उन्मादी बना रहा है एक संगठन

इस बयान की चर्चा होने पर राजद नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी को सफाई देनी पड़ी. लेकिन अपनी सफाई में उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया कि फिर से विवाद खड़ा हो गया.

अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा, "मेरे बयानों को गलत तरीके से लिया गया. सभी धर्म के लोगों का दायित्व है कि देश को मजबूत बनाएं. संविधान में बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक का जिक्र किया गया है. देखा गया है कि अल्पसंख्यक, बहुसंख्यकों से बहुत चीजों में पिछड़ गए हैं. इसलिए सरकार उन्हें विशेष सुविधा देती है. बहुसंख्यक समदुाय वाले बड़े भाई हैं. उनके पास ज्यादा ताकत हैं इसलिए वो समाज को एक कर सकते हैं."

आरजेडी नेता ने आगे कहा, "जो हमारे हिन्दू भाई हैं उनको आजकल उन्मादी बनाने की कोशिश एक संगठन द्वारा की जा रही है. अब एक पार्टी ही ज्यादा नारा लगा रही है- हिन्दू-मुसलमान. मैंने उनपर कटाक्ष किया है, किसी धर्म जाति पर नहीं."

अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान पर बिहार के मंत्री और बीजेपी नेता संजय सरावगी ने कहा है कि अब्दुल बारी सिद्दीकी अपने बयान पर माफी मांगने के बजाय हिन्दुओं को उपद्रवी बता रहे हैं. सरावगी ने कहा कि सिद्दीकी मुस्लिम समुदाय का नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं और जो दिल में है वह बात जुबां पर आ ही जाती है. उन्होंने कहा कि हम लोग संविधान को मानते हैं.

