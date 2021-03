कांग्रेस के असम बचाओ एड में ताइवान का टी-गार्डन, बीजेपी ने घेरा

असम सरकार के मंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस के नेता असम को पहचानते तक नहीं हैं. उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस नेता ताइवान के चाय बागान की तस्वीर लगाकर कह रहे हैं कि असम को बचाओ. असम के चुनावी शोर के बीच हिमंता ने कहा है कि ये असम और चाय बागान में काम करने वाले नेताओं का अपमान है.

बता दें कि असम के चुनाव में चाय बागान और चाय मजदूरों का मुद्दा जोर-शोर से उठ रहा है. पीएम मोदी ने असम में अपनी एक रैली में कहा था कि चाय की पहचान को खत्म करने के लिए अंतरराष्ट्रीय साजिश रची जा रही है. वहीं राहुल गांधी ने अपनी रैली में कहा था कि वे चाय मजदूरों की मजदूरों की आय को बढ़ाकर 365 रुपये प्रति दिन करेंगे. असम दौरे पर गईं प्रियंका ने हाल ही में तेजपर में चाय बागान में काम करने वाली महिलाओं से मुलाकात भी की थी.

कांग्रेस असम के चाय मजदूरों के राजनीतिक महत्व को ध्यान में रखते हुए असम बचाओ अभियान चला रही है. कांग्रेस ने कई प्लेटफॉर्म को इस अभियान को बतौर विज्ञापन जारी किया है. बीजेपी सरकार में मंत्री हिमंता बिस्वा सरमा का दावा है कि कांग्रेस के प्रचार अभियान का आधिकारिक पेज में जो तस्वीर इस्तेमाल की जा रही है वो ताइवान के चाय बागान की है.

हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि कांग्रेस नेता ताइवान की तस्वीर लगाकर 'असम बचाओ' का नारा दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता असम को पहचान भी नहीं सकते हैं.

Official Congress campaign page is using photo of tea garden from Taiwan to say "Assam Bachao".



Congress leaders can't even recognise Assam?



This is an insult of Assam and Tea Garden workers of our state. #CongressInsultsAssam pic.twitter.com/UTS7iSROu2