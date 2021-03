असम: 30 लाख परिवारों को 3 हजार की आर्थिक मदद, बच्चों को फ्री शिक्षा, BJP के 10 बड़े वादे

असम विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी ने अपना मेनिफेस्टो जारी कर दिया है. बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संकल्प पत्र जारी किया, साथ ही दस बड़े वादों का ऐलान किया. बीजेपी की ओर से असम में एक बार फिर से एनआरसी का दांव चला गया है और सही तरीके से एनआरसी लागू करने की बात कही गई है. बीजेपी ने असम के लिए किन दस बड़े संकल्पों की बात की है, एक नज़र डालें...



1. मिशन ब्रह्मपुत्र – बाढ़ की समस्या को रोकने का प्रयास किया जाएगा, ताकि असम की जनता को इससे मुश्किल ना हो.

2. 30 लाख परिवारों को अरुणोदय योजना के तहत हर महीने 3 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी.

3. सभी नामघरों को ढाई लाख रुपये की सहायता दी जाएगी, अवैध निर्माण को हटाया जाएगा.

4. सरकारी स्कूलों में सभी बच्चों के लिए मुफ्त में शिक्षा, छात्राओं को आठवीं क्लास के बाद साइकिल देने के ऐलान

5. असम में सही NRC को लागू करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को पालन करेंगे. घुसपैठियों की पहचान की जाएगी.

6. असम में परिसीमन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा.

Our Sankalp - to make Assam self sufficient in production of essential produce.



We shall launch the Assam Aahar Atmanirbharta Yojana which will drive the state towards self sufficiency in essential food items within the next 5 years.#10SankalpForAxom pic.twitter.com/7SbCtvh09E