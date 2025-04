UP Board 12th Result Out: घोषित हुआ यूपी बोर्ड 12वीं का रिजल्ट, ये है प्रोविजनल मार्कशीट चेक करने का तरीका

UP Board Result 2025: बोर्ड परीक्षाएं 24 फरवरी से शुरू होकर 12 मार्च 2025 तक चली थीं. उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 19 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक बड़े पैमाने पर संपन्न हुआ, जिसके बाद अब बोर्ड ने परिणामों को अंतिम रूप देकर आधिकारिक रूप से जारी कर दिया है.

X

UP Board 10th Result 2025, The image shows girls celebrating their results (Representational Image)