scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

केमेस्ट्री के बदले दे दी माइक्रोबायोलॉजी की डिग्री! इस यूनिवर्सिटी की बड़ी लापरवाही आई सामने

बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय से बड़ी गड़बड़ी की खबर सामने आई है. यहां पर यूनिवर्सिटी ने छात्र सुशील कुमार को केमेस्ट्री की जगह माइक्रोबायोलॉजी की डिग्री दे दी है. इसके बाद से यह मामला सुर्खियों में आ गया है.

Advertisement
X
बिहार के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की बड़ी गड़बड़ी आई सामने. (Photo: ITG)
बिहार के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की बड़ी गड़बड़ी आई सामने. (Photo: ITG)

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय से हैरान करने वाला मामला सामने आया है. अपनी 
केमेस्ट्री की डिग्री लेने गए छात्र सुशील को विश्वविद्यालय ने माइक्रोबायोलॉजी की डिग्री दे दी है. इस घटना ने छात्र की चिंता बढ़ा दी है.

मामला सामने आने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसे मानवीय भूल बताकर सुधार करने की बात कही है. लेकिन छात्र सुशील कुमार ने इस घटना को लेकर विश्वविद्यालय पर लापरवाही का आरोप लगाया है और कहा है कि यह अभ्यार्थियों के भविष्य से मजाक हो रहा है.  

छात्र ने लगाया आरोप 

सम्बंधित ख़बरें

nitish kumar hands floded
सुशासन 2.0... नया बिहार मॉडल पेश करने की तैयारी कर रहे हैं नीतीश कुमार 
jewellery shop loot in siwan
बिहारः सीवान में कट्टा लहराते दिनदहाड़े लूटे थे लाखों के गहने, 6 आरोपी गिरफ्तार 
Bihar AEDO Recruitment
बिहार AEDO भर्ती में बना सबसे ज्यादा फॉर्म भरने का रिकॉर्ड, इतने लोगों ने किया अप्लाई 
nitish kumar activates women self employment scheme after becoming chief minister for tenth time
CM नीतीश ने महिला स्वरोजगार योजना को दी गति, लाखों को मिलेगा लाभ  
Bihar government to directly transfer funds to 10 lakh women under employment scheme
बिहार में 10 लाख महिलाओं को पहली किस्त, शतक आजतक में देखें बड़ी खबरें 

सुशील कुमार ने बताया कि उन्होंने सत्र 2015–2018 में बैचलर ऑफ इंडस्ट्रियल केमेस्ट्री से ग्रेजुएशन किया था. स्टेट लेवल का फॉर्म भरने के लिए उन्होंने अपनी डिग्री बनवाने के लिए आवेदन किया था. उनका रोल नंबर 35831 है. चार महीने तक इंतजार के बाद जब उनकी डिग्री मिली, तो वे हैरान रह गए. डिग्री में उनके कोर्स को बदलकर इंडस्ट्रियल केमेस्ट्री की जगह बैचलर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कर दिया गया.  

सुधार के लिए की पैसों की मांग 

छात्र ने बताया कि गलत डिग्री मिलने के बाद वे विश्वविद्यालय पहुंचे तो वहां उलटा उन्हें फटकार मिला जिसने उनकी परेशानी और बढ़ गई. बात यहीं खत्म नहीं हुई, सुशील का कहना है कि विभाग से जुड़े  कर्मियों ने डिग्री सही करने के लिए उनसे पैसे की मांग की.

Advertisement
विश्वविद्यालय से की कार्रवाई की मांग

छात्र ने विश्वविद्यालय प्रशासन से आग्रह किया है कि जल्द से जल्द सही डिग्री जारी की जाए और जिन कर्मियों ने उनसे पैसों की मांग की उन पर जांच की जाए. साथ ही उन्होंने कहा कि केमेस्ट्री की जगह माइक्रोबायोलॉजी की डिग्री मिलने से उनके भविष्य पर गलत प्रभाव पड़ सकता है. 

विश्वविद्यालय के कंट्रोलर रामकुमार का बयान

विश्वविद्यालय के कंट्रोलर रामकुमार सिंह को जब इस घटना की पूरी जानकारी मिली तो उन्होंने बताया कि तकनीकी भूल या तो प्रिंटिंग में गड़बड़ी का हवाला दिया.    

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement