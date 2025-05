राजस्थान बोर्ड 10वीं की मार्कशीट Digilocker से करें डाउनलोड, ये है आसान तरीका

Rajasthan Board 10th Result on Digilocker: राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट आज कुछ ही देर में जारी होने वाला है. राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE), अजमेर शाम 4:30 बजे सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा का नतीजे घोषित कर सकते हैं. शिक्षा मंत्री मदल दिलावर बोर्ड ऑफिस, अजमेर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रिजल्ट जारी करेंगे. इसके बाद छात्र अपने रोल नंबर की मदद से रिजल्ट चेक कर सकेंगे.

डिजिलॉकर पर भी चेक कर सकते हैं 10वीं का रिजल्ट

राजस्थान 10वीं बोर्ड रिजल्ट जारी होने के बाद, छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in के अलावा aajtak.in और डिजिलॉकर ऐप या वेबसाइट digilocker.gov.in पर भी अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं. यहां से रिजल्ट चेक करने के साथ-साथ छात्र, अपनी मार्कशीट और सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं.

यहां Roll Number डालकर चेक कर सकेंगे राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट

How to Check RBSE 10th Result on digilocker.gov.in: यहां देखें तरीका

स्टेप 1: सबसे पहले डिजिलॉकर ऐप या वेबसाइट https://digilocker.gov.in पर जाएं.

स्टेप 2: यहां 'Class X Marksheet' पर क्लिक करें.

स्टेप 3: अब सर्च ऑप्शन में Rajasthan लिखें और बोर्ड लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 4: अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या यूजरनेम या आधार नंबर डालकर सबमिट पर क्लिक करें.

स्टेप 5: आपका 10वीं बोर्ड रिजल्ट और सर्टिफिकेट स्क्रीन पर खुल जाएगा, इसे चेक करें.

स्टेप 6: आगे के लिए इसे डाउनलोड करें और प्रिंटआउट लेकर अपने पास रख लें.

RBSE 10th Results 2025 Latest Updates

अगर डिजिलॉकर पर रजिस्टर्ड नहीं हैं तो कैसे चेक करें 10वीं का रिजल्ट?

स्टेप 1: सबसे पहले डिजिलॉकर ऐप या वेबसाइट https://digilocker.gov.in पर जाएं.

स्टेप 2: होमपेज पर 'साइन अप' क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें.

स्टेप 3: आपको अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल पता दर्ज करना होगा.

स्टेप 4: आपको एक ओटीपी भेजा जाएगा, जिसे आपको सत्यापन के लिए दर्ज करना होगा.

स्टेप 5: अपना पासवर्ड सेट करें और अपना अकाउंट बना लें.

स्टेप 6: अब जनरेट हुए क्रेडेंशियल्स की मदद से लॉग-इन करें और अपना रिजल्ट चेक करें.

राजस्थान बोर्ड क्लास 10 की परीक्षा 6 मार्च से 4 अप्रैल के बीच आयोजित की गई थी. कक्षा 10 के लिए आरबीएसई बोर्ड परीक्षा एक ही शिफ्ट में सुबह 8:30 बजे से 11:45 बजे तक आयोजित की गई थी. बता दें कि पिछले साल 10वीं बोर्ड रिजल्ट 29 मई 2024 को जारी हुआ था जिसमें ओवरऑल 93.04% स्टूडेंट्स पास हुए थे. इनमें लड़कियों ने लड़कों से अच्छा प्रदर्शन किया था. लड़कियों का पास प्रतिशत 93.46% और लड़कों का पास प्रतिशत 92.64% रहा था. इस साल भी बेहतर रिजल्ट की उम्मीद की जा रही है.