Himachal Board 10th Result Today: आज 12 बजे के बाद जारी होगा हिमाचल प्रदेश बोर्ड 10वीं का रिजल्ट, ऐसे कर सकेंगे चेक

HPBOSE Class 1oth Result Today 2025: हिमाचल प्रदेश बोर्ड आज कक्षा 10वीं के परिणाम घोषित करने जा रहा है. जो स्टूडेंट्स इस साल परीक्षा में शामिल हुए हैं वे 12 बजे के बाद Aajtak.in पर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं. रिजल्ट चेक करने का डायरेक्ट लिंक नीचे दिया हुआ है.

Advertisement

Direct Link To Check Himachal Pradesh Board 10th Result 2025

HPBOSE कक्षा 10वीं परिणाम 2025 चेक करने की प्रक्रिया:

Step 1: रिजल्ट जारी होने के बाद, सबसे पहले आजतक की वेबसाइट aajtak.in पर जाएं.

Step 2: इसके बाद होमपेज पर 'बोर्ड रिजल्ट' लिंक पर क्लिक करें.

Step 3: यहां हिमाचल प्रदेश 10वीं (हाईस्कूल) रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें.

Step 4: लॉग इन पेज पर अपना रोल नंबर दर्ज करें.

Step 5: हिमाचल प्रदेश 10वीं या 12वीं बोर्ड रिजल्ट की प्रोविजनल मार्कशीट स्क्रीन पर खुल जाएगी, इसे चेक करें.

Step 6: मार्कशीट डाउनलोड करें और प्रिंटआउट लेकर अपने पास रख लें.

हिमाचल प्रदेश बोर्ड रिजल्ट चेक करने के लिए छात्रों को अपने रोल नंबर की जरूरत होगा. हिमाचल बोर्ड का रिजल्ट डिजिलॉकर पर भी उपलब्ध कराया जाएगा. हालांकि इससे बेहतर है कि आप सीधा ऊपर दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके अपना स्कोर कार्ड चेक करें.

Advertisement

How To Check HimachaL Pradesh Board Result On Digilocker:

Step 1- सबसे पहले डिजिलॉकर ऐप या digilocker.gov.in वेबसाइट पर जाएं.

Step 2- आधार नंबर के जरिए अपना डिजिलॉकर अकाउंट क्रिएट करें.

Step 3- जनरेट हुए क्रेडेंशियल्स दर्ज करके लॉग इन करें.

Step 4- होमपेज पर HPBOSE Result 2025 लिंक पर क्लिक करें.

Step 5- हिमाचल प्रदेश बोर्ड 10वीं-12वीं का रोल नंबर दर्ज करें.

Step 6- आपकी डिजिटल मार्कशीट स्क्रीन पर खुल जाएगी, इसे चेक करें.

Step 7- इसे डाउनलोड करें और मार्कशीट का प्रिंटआउट लेकर अपने पास रख सकेंगे.