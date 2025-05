CGBSE Board Result 2025: आज शाम 3 बजे आ सकता है छत्तीसगढ़ 10वीं-12वीं बोर्ड रिजल्ट, ये है चेक करने का Direct Link

Chattisgarh Board Result 2025: छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (CGBSE) आज शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित कर सकता है. CGBSE कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के परिणाम दोपहर 3 बजे घोषित किए जा सकते हैं. कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा देने वाले छात्र आधिकारिक वेबसाइट - cgbse.nic.in और results.cg.nic.in पर अपने परिणाम देख सकते हैं. राज्य के मुख्यमंत्री विष्णु देव साई आज दोपहर 3 बजे परिणामों की घोषणा करेंगे. इसके अलावा छात्रों के पास Aajtak.in पर भी अपना स्कोर कार्ड देखने का ऑप्शन रहेगा.

Advertisement

छात्रों की सहूलियत के लिए Aajtak.in छत्तीसगढ़ बोर्ड रिजल्ट होस्ट कर रहा है. ऐसे में छात्र Aajtak.in की वेबसाइट पर एक क्लिक में अपना स्कोर कार्ड देख सकेंगे. रिजल्ट चेक करना का डायरेक्ट लिंक नीचे दिया हुआ है.

Chattisgarh Board 10th Result 2025

Chattisgarh Board 10th Result 2025

परिणाम ऑनलाइन डाउनलोड करने के लिए, छात्रों को आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा, अपना रोल नंबर दर्ज करना होगा, जैसा कि एडमिट कार्ड पर बताया गया है. छत्तीसगढ़ बोर्ड ने कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाएं 1 मार्च से 28 मार्च के बीच आयोजित की थीं और कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाएं 3 मार्च से 24 मार्च के बीच हुई थीं. पिछले साल, CGBSE बोर्ड ने 9 मई को कक्षा 10 और 12 का परिणाम घोषित किया था। CG बोर्ड ने कक्षा 12 की परीक्षाएं 1 मार्च से 23 मार्च तक और कक्षा 10 की परीक्षाएं 2 मार्च से 23 मार्च, 2024 तक आयोजित की थीं.

Advertisement

How To Check Chattisgarh Board Result 2025 On Aajtak:

स्टेप 1: रिजल्ट जारी होने के बाद, सबसे पहले आजतक की वेबसाइट aajtak.in पर जाएं.

स्टेप 2: होमपेज पर 'बोर्ड रिजल्ट' पर क्लिक करें.

स्टेप 3: यहां छत्तीसगढ़ बोर्ड पर क्लिक करें.

स्टेप 4: अब 'छत्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2025' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 5: यहां रोल नंबर डालने पर आपका बोर्ड रिजल्ट स्क्रीन पर खुल जाएगा.

स्टेप 6: रिजल्ट चेक करके उसका प्रिंटआउट लेकर अपने पास रख सकते हैं.

पिछले साल सीजीबीएसई कक्षा 10 के परिणाम में कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 75.64 प्रतिशत था और कक्षा 12 में यह 87.04 प्रतिशत था। 2023 में, बोर्ड ने कक्षा 10 में 75.05 प्रतिशत और कक्षा 12 में 79.96 प्रतिशत का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत दर्ज किया गया है.

आधिकारिक वेबसाइट पर ऐसे चेक करें छत्तीसगढ़ बोर्ड रिजल्ट:

स्टेप 1: सबसे पहले छत्तीसगढ़ बोर्ड की cgbse.nic.in आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

स्टेप 2: होम पेज पर 'CGBSE 10th result 2025' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: अपना रोल नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करें.

स्टेप 4: अब सबमिट बटन पर क्लिक करें.

स्टेप 5: आपका 10वीं का रिजल्ट स्क्रीन पर खुल जाएगा.

स्टेप 6: इसे चेक और डाउनलोड करके आगे के लिए प्रिंटआउट लेकर अपने पास रखें.