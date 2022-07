UPSC IFS 2021 Final Marks Out: भारतीय वन सेवा मेन 2021 के फाइनल मार्क्स जारी, देखें टॉपर्स लिस्ट

UPSC IFS Final Result 2021 Marks and Toppers List: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने भारतीय वन सेवा (मुख्य) परीक्षा 2021 फाइनल रिजल्ट के बाद, उम्मीदवारों के मार्क्स भी जारी कर दिए हैं. जो उम्मीदवार परीक्षा के लिए उपस्थित हुए थे, वे अपने मार्क्स (UPSC IFS Final Result 2021 Marks) यूपीएसीस की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर देख सकते हैं.

आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, यूपीएससी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम 2021 के लिए कुल 108 उम्मीदवारों का चयन किया गया है. इनमें सामान्य वर्ग के 30 उम्मीदवार, ईडब्ल्यूएस के 14, ओबीसी के 40, एससी के 16 और एसटी कैटेगरी के 08 उम्मीदवार शामिल हैं. सभी चयनित 108 उम्मीदवार नीचे बताए तरीके से अपने मार्क्स चेक कर सकते हैं.

UPSC IFS 2021 Toppers List

SR. NO. Name Roll No. WRT TOT

(1400) PT MRS

(300) FIN TOT

(1700) 1 श्रुति 0308349 794 216 1010 2 वरदराज गांवकर 0309044 789 210 999 3 ए प्रभंजन रेड्डी 0324960 781 190 971 4 जीवन देवाशीष बेनीवाल 1123946 751 210 961 5 हर्षित मेहर 4905331 767 192 959 6 आयुष कृष्ण 0830565 761 192 953 7 जोजिन अब्राहम जॉर्ज 1906551 736 216 952 8 तहसीनबानु दावादी 0504688 731 219 950 9 विनोद जाखर 0311207 731 216 947 10 गुरलीन कौर 3537023 754 192 946

How To Download IFS Mains 2021 Result Marks: यहां देखें तरीका

स्टेप 1: सबसे पहले यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं.

स्टेप 2: होम पेज पर 'Whats New' सेक्शन में 'Indian Forest Service (Main) Examination, 2021' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 4: यहां, 'Marks of Recommended Candidates' देखें, जहां मार्क्स का पीडीएफ लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 5: चयनित उम्मीदरों के नाम, रोल नंबर, मार्क्स, कैटेगरी आदि की पीडीएफ स्क्रीन पर खुल जाएगी.

स्टेप 6: इसे चेक, डाउनलोड करें और आगे के लिए प्रिंटआउट लेकर अपने पास रखें.

बता दें कि भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2021 के लिखित भाग के आधार पर घोषित किए जाते हैं, जो यूपीएससी द्वारा 27 फरवरी से 6 मार्च 2022 तक आयोजित किया गया था. व्यक्तित्व परीक्षण (Personality Test) के लिए साक्षात्कार जून 2022 में आयोजित किए गए थे. भारतीय वन सेवा में पदों पर नियुक्ति के लिए 108 उम्मीदवारों की सिफारिश की गई है.

