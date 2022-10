UPSC Civil Services 2021 Marks: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा 2021 में अयोग्य हुए उम्मीदवारों के मार्क्स जारी कर दिए हैं. जो उम्मीदवार इस भर्ती परीक्षा (UPSC Civil Services 2021 Exam) में बैठे थे, वे अब आयोग (यूपीएससी) की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर अपने मार्क्स चेक और डाउनवोड कर सकते हैं.

आयोग ने 30 मई 2022 को यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2021 का रिजल्ट जारी किया था. जिसमें कुल 749 रिक्त पदों पर केवल 685 उम्मीदवारों को योग्य घोषित किया गया था. वहीं आयोग ने अब कुल 902 अयोग्य उम्मीदवारों के मार्क्स और अन्य डिटेल्स जारी की है. मार्क्स चेक और डाउनलोड करने के तरीका नीचे देख सकते हैं. ध्यान रहे उम्मीदवार केवल एक साल तक ही यह लिस्ट चेक कर सकते हैं.

UPSC Civil Services 2021 Marks for Not-Qualified: ऐसे करें चेक

स्टेप 1: सबसे पहले यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं.

स्टेप 2: होम पेज पर, 'Public Disclosure of marks and other details of non-recommended willing candidates: Civil Services Examination, 2021' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2021 मार्क्स की पीडीएफ लिस्ट स्क्रीन पर खुल जाएगी.

स्टेप 4: इसे चेक और डाउनलोड करें व आगे के लिए प्रिंटआउट लेकर अपने पास रख लें.



सिविल सेवा परीक्षा, 2021 की आरक्षित सूची में 2025 अंकों में से मिले मार्क्स और कुल 902 अयोग्य उम्मीदवारों की बाकी डिटेल्स दी गई है. जो उम्मीदवार पीटी या साक्षात्कार में उपस्थित हुए थे, वे डिस्क्लॉजर स्कीम के तहत अपनी डिटेल्स चेक कर सकते हैं.

बता दें कि आयोग ने 10 अक्टूबर 2021 को सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और 07 से 16 जनवरी 2022 तक मुख्य परीक्षा आयोजित की थी. साक्षात्कार के लिखित भाग के परिणाम के आधार पर आयोग ने अप्रैल-मई, 2022 में पर्सनालिटी टेस्ट का आयोजन किया था. फाइनल रिजल्ट 30 मई 2022 को जारी किया गया था जिसमें 749 रिक्तियों के खिलाफ 685 उम्मीदवारों की सिफारिश की गई थी.

