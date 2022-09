UP NHM Result 2022 Out: 2900 से ज्यादा वैकेंसी के लिए जारी हुआ यूपी एनएचएम रिजल्ट, यहां करें चेक

UP NHM Result 2022 Declared for 2900+ Vacancies: उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (UP NHM) ने लैब टेक्नीशियन, एसटीएस, एसटीएलएस और सीनियर एलटी की 2900 से ज्यादा रिक्तियों के लिए रिजल्ट (UP NHM Result 2022) जारी कर दिया है. जो उम्मीदवार मार्च 2022 में आयोजित भर्ती परीक्षा में उपस्थित हुए थे. वे अब यूपी एनएचएम की आधिकारिक वेबसाइट upnrhm.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं.

इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 2980 रिक्तियों को भरा जाएगा, जिनमें से 2080 रिक्तियां लैब टेक्नीशियन पदों के लिए हैं, 5 एलटी आईआरएल / सी एंड डीएसटी के लिए, 171 एलटी + सीबीएनएएटी एलटी के लिए, 4 सीनियर एलटी ईक्यूए के लिए, 21 सीनियर एलटी आईआरएल के लिए, सीनियर एलटी सी एंड डीएसटी के 23 पद, लैब टेक्निशियन (यूपीएचसी) के 175 पद, लैब टेक्निशियन (यूसीएचसी) के 6 पद, सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर (एसटीएस) के 293 पद और एसटीएलएस के 202 पद शामिल हैं. रिजल्ट चेक करने का तरीका नीचे देख सकते हैं.

UP NHM Result 2022: ऐसे चेक करें यूपी एनएचएम रिजल्ट

स्टेप 1: सबसे पहले यूपी एनएचएम की आधिकारिक वेबसाइट upnrhm.gov.in पर जाएं.

स्टेप 2: होम पेज पर, 'UP NHM LT, Sr.LT, STS and STLS Position under NHM, UP Recruitment 2022 Result' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: नया पेज खुल जाएगा, यहां यूजर आईडी, पासवर्ड और सिक्योरिटी कोड दर्ज करके लॉग इन करें.

स्टेप 4: यूपी एनएचएम रिजल्ट स्क्रीन पर खुल जाएगा.

स्टेप 5: इसे चेक और डाउनलोड करें व आगे के लिए प्रिंटआउट लेकर अपने पास रख लें.

बता दें कि कंप्यूटर आधारित टेस्ट में शॉर्टलिस्ट हुए उम्मीदवारों को अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा. उम्मीदवारों यूपी एनएचएम भर्ती से जुड़ी जरूरी जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी जाती है.

UP NHM Result 2022 Direct Link