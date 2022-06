UP Board 10th, 12th Result 2022: यूपी बोर्ड की 10वीं, 12वीं रिजल्ट की डेट आज होगी घोषित?

UPMSP 10th, 12th Result 2022 , UP Board 10th, 12th Results 2022 Date: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) यूपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2022, यूपी बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2022 (UP Board 10th, 12th Results 2022 Date) की तारीख का ऐलान किसी भी समय कर सकता है. सूत्रों के अनुसार, आज देर शाम तक बोर्ड रिजल्ट की डेट घोषित की जा सकती है, जिसके बाद एक-दो दिनों में नतीजे भी जारी कर दिए जाएंगे. हालांकि, आधिकारिक तौर पर अब तक इसको लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है. यूपी बोर्ड के रिजल्ट्स आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in, upresults.nic.in के साथ-साथ aajtak.in पर भी चेक किए जा सकेंगे. लाखों स्टूडेंट्स के लिए aajtak.in ने खास इंतजाम किए हैं, ताकि यूपी बोर्ड रिजल्ट्स (UP Board Results) उनतक सबसे पहले पहुंचाए जा सकें.

इस साल यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए 52 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिसमें से 47 लाख से अधिक छात्र-छात्राओं ने परीक्षा दी थी. इन स्टूडेंट्स को बोर्ड रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है. बोर्ड की परीक्षाओं का आयोजन 24 मार्च से 12 अप्रैल के बीच किया गया था. बता दें कि पिछले साल कोरोना वायरस की वजह से यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया था.

UPMSP 10th, 12th Result 2022 | How to Check UP Board Results

-यूपी बोर्ड रिजल्ट (UP Board Results) को चेक करने के लिए आपको upmsp.edu.in या upresults.nic.in पर जाना होगा.

- अब होम पेज पर आपको यूपी बोर्ड 10वीं डायरेक्ट लिंक (UP Board 10th Result 2022 Direct Link) या यूपी बोर्ड 12वीं रिजल्ट डायरेक्ट लिंक (UP Board 12th Result Direct Link) दिखाई देगा, जहां पर आपको क्लिक करना होगा.

- अब आपको यहां रोल नंबर समेत मांगी गई अन्य जानकारी को भरना होगा.

- अब आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा. आप चाहें तो भविष्य के लिए इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं.