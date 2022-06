UP Board Results 2022 Live Updates: यूपी बोर्ड 10वीं, 12वीं के रिजल्ट का इंतजार? जान लें संभावित तारीख

UP Board Results 2022 Live Updates, How to Check 10th and 12th Result: यूपी बोर्ड 2022 10वीं और 12वीं (UP Board 10th and 12th Result) की परीक्षा में शामिल हुए स्टूडेंट्स का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है. उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) अगले सप्ताह में कभी भी यूपी बोर्ड हाई स्कूल (कक्षा 10वीं) और इंटरमीडिएट (कक्षा 12वीं) बोर्ड परीक्षा 2022 के परिणाम जारी कर सकता है. उम्मीद है कि यूपी बोर्ड 15 जून तक परिणाम घोषित कर सकता है. हालांकि बोर्ड की ओर से अभी तक रिजल्ट डेट की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है.

UP Board 10th, 12th Results 2022 Latest Updates: Check Here

यूपी बोर्ड के रिजल्ट के ऐलान के साथ ही करीब 47 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को उनकी मार्कशीट मिल जाएगी. परीक्षा में शामिल छात्र यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upresults.nic.in, upmsp.edu.in,

upmspresults.up.nic.in, results.nic.in और aajtak.in पर नतीजे चेक कर सकते हैं.

यहां पढें यूपी बोर्ड रिजल्ट से जुड़े LIVE अपडेट्स

इस साल राज्य में यूपी कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए लगभग 51 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया था. हालांकि इनमें से 47 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ही यूपी बोर्ड परीक्षा में उपस्थित हुए थे. परीक्षाओं के पहले दिन, कक्षा 10वीं और 12वीं दोनों के लिए 4.1 लाख छात्र हिंदी की परीक्षा से चूक गए थे.

यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटर के रिजल्ट (UP Board 10th-12th Result 2022) जल्द जारी होंगे. रिजल्ट जारी होने के बाद ऊपर बताई गई आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना स्कोरकार्ड चेक कर सकते हैं. रिजल्ट चेक करने के लिए छात्रों को अपने रोल नंबर और स्कूल कोड की जरूरत होगी. ये दोनों चीजें और अन्य जरूरी डिटेल्स छात्रों के एडमिट कार्ड पर लिखी हैं.