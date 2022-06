UPMSP 10th, 12th Result 2022 LIVE Updates: यूपी बोर्ड हाईस्कूल और इंटर के रिजल्ट जल्द, upmsp.edu.in पर मिलेगा डायरेक्ट लिंक

UP Board UPMSP High School and Inter Result 2022 LIVE Updates: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (UPMSP) अब कुछ ही दिनों में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के नतीजे जारी करने वाला है. जो छात्र इस साल मार्च-अप्रैल 2022 में आयोजित हुई यूपी बोर्ड परीक्षा में उपस्थित हुए थे, वे जल्द ही यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in या upmspresults.up.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट (UP Board Result 2022) चेक कर सकेंगे. रिजल्ट चेक करने के लिए छात्रों को अपना रोल नंबर की जरूरत पडे़गी.

यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के नतीजे 15 जून तक जारी किए जा सकते हैं. यूपी बोर्ड के एक अधिकारी ने हरीश चंद्र शर्मा ने पुष्टि की है कि यूपी रिजल्ट 2022 अगले सप्ताह घोषित किया जाएगा. यूपी बोर्ड के अधिकारी का कहना है, ''परिणाम अगले हफ्ते घोषित किए जाएंगे. छात्रों को घबराना नहीं चाहिए और आधिकारिक नोटिस का इंतजार करना चाहिए.'' यानी रिजल्ट जारी करने से पहले बोर्ड डेट और टाइम का नोटिस जारी कर सकता है.

बता दें कि छात्र आधिकारिक वेबसाइट के अलावा aajtak.in पर भी अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं. 10वीं और 12वीं के छात्र ताजा जानकारी के लिए हमारे अपडेट्स फॉलो कर सकते हैं.