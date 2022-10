SSC MTS Result 2022 Tier 1 Declared: यहां चेक करें एसएससी एमटीएस-हवलदार टीयर I रिजल्ट, 69,160 हुए पास

SSC MTS Result 2022 Tier 1 Declared, Cut Off: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने एसएससी मल्टी टास्किंग स्टाफ टीयर I का रिजल्ट जारी दिया है. जो उम्मीदवार 05 से 22 जुलाई 2022 तक आयोजित हुई एसएससी एमटीएस टीयर I परीक्षा में उपस्थित हुए थे, वे अब आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट (SSC MTS and Havaldar Tier 1 Result 2022) चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. इसके साथ ही आयोग ने स्टेट वाइज कट-ऑफ भी जारी की है.

देशभर में 37,94,607 अभ्यर्थियों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया था. जिनमें से कुल 69,160 उम्मीदवार क्वालीफाई हुए हैं. जिनमें एमटीएस के 44,590 उम्मीदवार और हवलदार के लिए 24,570 उम्मीदवार शामिल हैं. एसएससी टीयर I में क्वालीफाई होने वाले उम्मीदवारों को अब टीयर II के लिए बुलाया जाएगा.

SSC MTS, Havaldar Tier 1 Result 2022: कैटेगरी वाइज रिजल्ट

SSC MTS, Havaldar Tier 1 Result 2022: कैटेगरी वाइज रिजल्ट

कब होगा टीयर II एग्जाम? (SSC MTS Tier II Exam Date)

आयोग द्वारा 5 अगस्त, 2022 को जारी आधिकारिक नोटिस के अनुसार, SSC MTS टियर II परीक्षा 6 नवंबर, 2022 को आयोजित होगी. टीयर 2 एग्जाम डिस्क्रिटिव होगा. एसएससी एमटीएस रिजल्ट चेक करने का तरीका नीचे देख सकते हैं.

How to Check SSC MTS Tier I Result 2022: ऐसे चेक करें रिजल्ट

स्टेप 1: आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाएं.

स्टेप 2: होम पेज पर, 'Result' सेक्शन में 'Others' पर जाएं.

स्टेप 3: यहां SSC MTS 2022 Result लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 4: रिजल्ट और मेरिट लिस्ट की पीडीएफ स्क्रीन पर खुल जाएगी.

स्टेप 5: इसे चेक और डाउनलोड करें व आगे के लिए प्रिंटआउट लेकर अपने पास रखें.

बता दें कि इस भर्ती (SSC MTS Recruitment) अभियान के माध्यम से आयोग ग्रुप C के 3,698 पदों पर भर्ती की जाएगी. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ताजा जानकारी के लिए वेबसाइट पर नजर बनाए रखें.