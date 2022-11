SSC Head Constable Answer Key 2022: दिल्ली पुलिस हेड कॉन्स्टेबल आंसर-की जारी, 12 नवंबर तक दर्ज कराएं आपत्ति

SSC Head Constable Answer Key 2022 Out: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने एसएससी हेड कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा 2022 की उत्तर कुंजी (Answer Keys) जारी कर दी है. जो उम्मीदवार दिल्ली पुलिस हेड कॉन्स्टेबल (एडब्ल्यूओ / टीपीओ) भर्ती परीक्षा में उपस्थित हुए थे, वे अब एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in के माध्यम से आंसर-की चेक और डाउनलोड कर सकते हैं.

एसएससी हेड कॉन्स्टेबल कंप्यूटर आधारित भर्ती परीक्षा (CBT) 27 और 28 अक्टूबर, 2022 को देश भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी. उम्मीदवार जो उत्तर कुंजी के खिलाफ आपत्तियां उठाना चाहते हैं, उन्हें 9 नवंबर से 12 नवंबर, 2022 तक का समय दिया गया है. आपत्ति दर्ज करने के लिए उम्मीदवारों प्रत्येक प्रश्न या उत्तर के लिए 100 रुपये का आवेदन शुल्क जमा करना होगा. 12 नवंबर, 2022 को शाम 05:00 बजे के बाद प्राप्त अभ्यावेदनों पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा. आंसर-की डाउनलोड करने का तरीका नीचे देख सकते हैं.

SSC Head Constable Answer Key 2022: ऐसे डाउनलोड करें आंसर-की

स्टेप 1: सबसे पहले एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाएं.

स्टेप 2: होम पेज पर 'Uploading of Tentative Answer Key(s) along with Candidates' Response Sheet(s) - Head Constable (AWO/ TPO) in Delhi Police Examination, 2022' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: स्क्रीन पर एक नई पीडीएफ फाइल खुल जाएगी.

स्टेप 4: पीडीएफ में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और सबमिट पर क्लिक करें.

स्टेप 5: यहां, 'Representation about the answer key may be submitted through this system only: Click Here' पर क्लिक करें.

स्टेप 6: अब अपना यूजर आईडी या रोल नंबर और पासवर्ड या जन्म तिथि दर्ज करें.

स्टेप 7: आंसर-की स्क्रीन पर खुल जाएगी, इसे चेक और डाउनलोड करें.

स्टेप 8: अगर आपत्ति दर्ज करनी है तो वेलिड प्रूफ अपलोड करके आगे बढ़ें.

बता दें कि दिल्ली पुलिस हेड कॉन्स्टेबल ((एडब्ल्यूओ / टीपीओ)) भर्ती 2022 अभियान के माध्यम से कुल 857 रिक्त पद भरे जाएंगे. इनमें पुरुष उम्मीदवारों के लिए 573 पद और महिला उम्मीदवारों के लिए 284 पद शामिल हैं. इन पदों पर नियुक्त होने वाले योग्य उम्मीदवारों को पे लेवल-4 के तहत 25,500 रुपये से 81100 रुपये तक वेतन दिया जाएगा. अधिक संबंधित विवरण के लिए उम्मीदवार एसएससी की आधिकारिक साइट देख सकते हैं.

SSC Head Constable Answer Key 2022 Direct link

यहां पढ़ें जरूरी नोटिस