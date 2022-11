Agniveer Vayu Selected List Out: अग्निवीर वायु PSL-Not PSL लिस्ट जारी, यहां से करें डाउनलोड

Join Airforce, Agniveer Vayu Recruitment 2022 PSL List: अग्निवीर वायु 01/2022 भर्ती की अनंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों की लिस्ट और गैर-चयनित उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है. जिन उम्मीदवारों ने जून-जुलाई 2022 में निकली अग्निवीर वायु भर्ती के लिए आवेदन किया था, वे अब अग्निपथ वायु की आधिकारिक वेबसाइट agnipathvayu.cdac.in पर जाकर अपना स्टेट्स चेक कर सकते हैं. जारी की गई लिस्ट में उम्मीदवारों के नाम, मेरिट पोजिशन, रोल नंबर, जन्म तिथि आदि की जानकारी दी गई है.

प्रोविजनल तौर पर सिलेक्ट हुए उम्मीदवारों की संख्या 3,429 है जबकि गैर-चयनित उम्मीदवारों की संख्या 1,556 है. आधिकरिक नोटिस में लिखा है, 'अनंतिम चयन सूची उम्मीदवारों की योग्यता स्थिति के अनुसार जारी की जाती है और इसमें वास्तविक रिक्ति की तुलना में अधिक संख्या में उम्मीदवारों को शामिल किया जाता है जो कि कमियों को पूरा करने के लिए, जो कि नामांकन के दिन, कभी-कभी अनुपस्थिति के कारण उत्पन्न हो सकती हैं.' जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा पास की है लेकिन इस लिस्ट में नाम नहीं है, इसका मतलब है कि उन्होंने मेरिट के हिसाब से कम मार्क्स प्राप्त किए हैं. कट ऑफ मार्क्स 35.75 है.

25 नवंबर 2022 जारी होगी फाइनल लिस्ट

योग्य उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट संभावित रूप से 25 नवंबर 2022 को जारी की जा सकती है और इसके लिए निर्देश नामांकन सूची के पहले पृष्ठ पर 'उम्मीदवारों के लिए निर्देश' कॉलम में जारी किए जाएंगे. नामांकन सूची के जारी करने की तारीख में अगर कोई बदलाव किया जाता है तो उसकी जानकारी CASB वेबसाइट https://agnipathvayu.cdac.in पर दे दी जाएगी.

ऐसे डाउनलोड करें अग्निवीर वायु की PSL और Not PSL लिस्ट

स्टेप 1: सबसे पहले अग्निपथ वायु की आधिकारिक वेबसाइट agnipathvayu.cdac.in पर जाएं.

स्टेप 2: होम पेज पर, 'Announcement' पर क्लिक करें.

स्टेप 3: यहां 'Provisional Select List - 11 Nov 2022 for Agniveervayu Intake 01/2022 is available under CANDIDATE' टैब या 'Corrigendum to Advertisement STAR 01/2022 for Intake 01/2022' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 4: स्क्रीन पर अनंतिम रूप से चयनित और गैर-चयनित उम्मीदवारों की लिस्ट खुल जाएगी.

स्टेप 5: लिस्ट में अपना नाम, रोल नंबर और स्टेट्स चेक करें व आगे के लिए डाउनलोड करके अपने पास रख लें.

बता दें अग्निवीर वायु भर्ती 2022 के ऑनलाइन आवेदन 24 जून से शुरू हुए थे और 5 जुलाई तक चले थे. परीक्षा 24 जुलाई 2022 को आयोजित की गई थी जबकि परिणाम 10 अगस्त 2022 को आधिकारिक वेबसाइट पर घोषित किए गए थे. अब प्रोविजनल लिस्ट जारी की गई है

