HSSC Clerk Final Result 2022 Declared: हरियाणा क्लर्क भर्ती 2019 के फाइनल रिजल्ट जारी, ये रहा Direct link

Haryana HSSC Clerk Final Result 2022 Out: हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) ने हरियाणा क्लर्क भर्ती 2019 के फाइनल (रिवाइज्ड) रिजल्ट जारी कर दिए हैं. जो उम्मीदवार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उपस्थित हुए थे. वे अब आयोग (एचएसएससी) की आधिकारिक वेबसाइट hssc.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट (HSSC Clerk Result 2022) चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. रिजल्ट चेक करने के लिए रोल नंबर की जरूर होगी.

इस भर्ती (Haryana HSSC Clerk Recruitment) 2019 अभियान के माध्यम से फिलहाल क्लर्क पदों पर कुल 4798 उम्मीदवारों का चयन किया गया है. फाइनल रिजल्ट के अनुसार, जनरल कैटेगरी के 1820, एससी के 739, बीसीए के 522, बीसीबी के 335, ईडब्ल्यूएस के 373, ईएसएम जनरल के 336, ईएसएम एससी के 108, ईएसएम बीसीए के 108, ईएसएम बीसीबी के 125, ईएसपी जनरल के 76, ईएसपी एससी के 45, ईएसपी बीसीए के 50, ईएसपी बीसीबी के 25, ओएच के 44, एचएच के 39, वीएच के 34 और AUTISM कैटेगरी में 19 उम्मीदवारों का चयन किया गया है.

How to Check HSSC Clerk Final Result 2022: ऐसे चेक करें रिजल्ट

स्टेप 1: सबसे पहले हरियाणा एचएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट hssc.gov.in पर जाएं.

स्टेप 2: होम पेज पर, 'revise final result for the post of Clerk, Cat. No. 01' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: स्क्रीन पर एचएसएससी क्लर्क फाइनल रिजल्ट की पीडीएफ खुल जाएगी.

स्टेप 4: यहां Ctrl+f टाइप करें और अपना रोल नंबर सर्च करें.

स्टेप 5: पीडीएफ डाउनलोड करें और आगे के लिए प्रिंटआउट लेकर अपने पास रख लें.

HSSC Clerk Final Result 2022 Direct link

बता दें दि इससे पहले, 25 अप्रैल 2022 को हाई कोर्ट द्वारा CWP No. 15672-2021 'अमित कुमार बनाम हरियाणा सरकार एंड Ors (O&M) पर सुनवाई के बाद, आयोग ने OMR शीट के री-एवैल्यूएशन और डॉक्यूमेंट्स री-स्क्रूटनी की गई थी. इससे पहले क्लर्क रिजल्ट 03 सितंबर 2020, 22 अक्टूबर 2020 और 17 मई 2021 को घोषित किया गया था. स्क्रूटनी 21 मई से 06 जून 2022 तक आयोजित की गई थी.