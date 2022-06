Bank Jobs: बैंक ऑफ बड़ौदा ने ग्रेजुएट्स के लिए निकाली 300 से ज्यादा वैकेंसी, इतनी मिलेगी सैलरी, देखें डिटेल्स

Bank of Baroda SO Recruitment 2022: बैंक जॉब की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है. बैंक ऑफ बड़ौदा ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर पद पर भर्ती (BOB Bank SO Recruitment) 2022 का नोटिफिकेशन जारी किया है. यहां अलग-अलग पदों पर 300 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी निकाली गई है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार बैंक की आधिकारिक वेबसाइट bankofbardoda.in पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं.

बैंक ऑफ बड़ौदा एसओ भर्ती 2022 के ऑनलाइन आवेदन 22 जून 2022 से शुरू हो चुके हैं. जो उम्मीदवार इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होना चाहता है, वो 12 जुलाई या उससे पहले निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर सकता है. आवेदन करने से पहले नीचे दी गई जरूरी जानकारी को ध्यान से पढ़ें.

Bank of Baroda SO Vacancy 2022: यहां देखें खाली पदों का विवरण

रिलेशनशिप मैनेजर: 75 पद

कॉर्पोरेट और संस्थान क्रेडिट: 100 पद

क्रेडिट एनालिस्ट: 100 पद

कॉर्पोरेट और संस्थान क्रेडिट: 50 पद

कुल खाली पद - 325 पद

कौन कर सकता है आवेदन?

मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या कॉलेज से संबंधित विषय के साथ ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया होना चाहिए. इसके अलावा संबंधित फील्ड में 05 से 10 वर्ष तक का अनुभव भी मांगा गया है. अगर आयु सीमा की बात करें तो 01 जून 2022 को उम्मीदवारों की उम्र रिलेशनशिप मैनेजर - 35 वर्ष से 42 वर्ष, कॉर्पोरेट और संस्थान क्रेडिट - 28 वर्ष से 35 वर्ष, क्रेडिट एनालिस्ट - 28 वर्ष से 35 वर्ष और कॉर्पोरेट एंड संस्थान क्रेडिट - 25 वर्ष से 30 वर्ष तक होनी चाहिए. अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें.

कितनी मिलेगी सैलरी

रिलेशनशिप मैनेजर (SMG/S-IV): 76010 x 2220 (4) – 84890 x 2500 (2) – 89890 रुपये

कॉर्पोरेट और संस्थान क्रेडिट (MMGS III): 63840 x 1990 (5) – 73790 x 2220 (2) – 78230 रुपये

क्रेडिट एनालिस्ट: (MMGS III): 63840 x 1990 (5) – 73790 x 2220 (2) – 78230 रुपये

कॉर्पोरेट और संस्थान क्रेडिट (MMGS II): 48170 x 1740 (1) – 49910 x 1990 (10) – 69180 रुपये

इसके अलावा लागू भत्ते जैसे एचआरए, डीए, सीसीए और स्पेशल अलाउंस का लाभ मिलेगा.

चयन प्रक्रिया

चयन प्रक्रिया में ऑनलाइन टेस्ट, साइकोमेट्रिक टेस्ट या आगे की चयन प्रक्रिया के लिए उपयुक्त समझा जाने वाला कोई अन्य परीक्षण शामिल हो सकता है, जिसके बाद समूह चर्चा और / या उम्मीदवारों के साक्षात्कार, ऑनलाइन परीक्षा में पास हो सकते हैं.

आवेदन शुल्क

सामान्य/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के रूप में 600 रुपये और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पीडब्ल्यूडी/महिला वर्ग के उम्मीदवारों को 100 रुपये का भुगतान करना होगा. भुगतान, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, आईएमपीएस, यूपीआई आदि का उपयोग करके ऑनलाइन किया जा सकता है.

बैंक ऑफ बड़ौदा भर्ती 2022 नोटिफिकेशन, यहां देखें-

ऑनलाइन अप्लाई लिंक ये रहा-