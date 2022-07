CBSE Result 2022: स्कूलों ने दिए सिक्योरिटी पिन, ऐसे घर बैठे मिलेंगे सीबीएसई सर्टिफिकेट और मार्कशीट

CBSE 10th, 12th Result 2022 Latest Update: सीबीएसई 10वीं और 12वीं के टर्म 2 बोर्ड एग्जाम 15 जून 2022 तक आयोजित किए गए थे. बोर्ड ने कक्षा 12वीं का रिजल्‍ट जारी कर दिया है. परीक्षा में शामिल हुए छात्र फौरन आधिकारिक वेबसाइट्सcbse.gov.in, cbseresults.nic.in और results.cbse.nic.in पर विजिट कर अपना रिजल्‍ट चेक कर सकते हैं.

बोर्ड ने छात्रों की सुविधा के लिए जरूरी कदम उठाया है जिसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. छात्र इस सुविधा के माध्यम से रिजल्ट जारी होने के बाद घर बैठे-बैठे अपनी मार्कशीट, पास सर्टिफिकेट और बाकी जरूरी डॉक्यूमेंट्स प्राप्त कर सकते हैं.

दरअसल, केंद्रीय माध्‍यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) इंटरमीडिएट और मैट्रिक के छात्रों को डिजिलॉकर अकाउंट का लिंक (CBSE DigiLocker accounts) के माध्यम से अपनी मार्कशीट और दूसरे डॉक्यूमेंट्स घर बैठे डाउनलोड करने का मौका दे रहा है. डिजिटल एक्सेस की सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए छात्रों को एक स्पेशल सिक्योरिटी कोड (6 अंकों का पिन) या सिक्योरिटी पिन दिया जा रहा है. इस पिन की मदद से छात्र डिजिलॉकर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और ऑनलाइन मार्कशीट हासिल कर सकते हैं.

स्कूलों ने छात्रों को सिक्योरिटी पिन उपलब्‍ध करा दिए हैं. छात्र अपने स्कूल से संपर्क करके भी यह सिक्योरिटी पिन ले सकते हैं. सीबीएसई द्वारा जारी नोटिस में बताया गया कि यह प्रोजेक्ट एनईजीडी (NeGD) के सहयोग से पूरी की गई है. सीबीएसई की ओर से, इस पहल का नेतृत्व आईटी और परियोजना के डायरेक्टर डॉ. अंतरिक्ष जौहरी ने किया है. सीबीएसई डिजिलॉकर अकाउंट एक्टिवेट करने का तरीका नीचे देख सकते हैं.

CBSE Class 10th, 12th Marks Sheet: ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे मार्कशीट

स्टेप 1: छात्रों को सबसे पहले सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाना होगा और होम पेज पर, 'Security PIN for DigiLocker accounts of Class X and XII students to access their Digital Academic Documents' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 2: नोटिस खुल जाएगा, इसमें 'cbseservices.digilocker.gov.in/activatecbse' लिंक पर क्लिक करना होगा.

स्टेप 3: यहां, 'Get Started with Account Confirmation' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 4: यहां स्कूल कोड, रोल नंबर और 6 डिजिट वाला सिक्योरिटी पिन दर्ज करके Next पर क्लिक करें.

स्टेप 5: छात्रों को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी मिलेगा, ओटीपी दर्ज करें.

स्टेप 6: आपका डिजिलॉकर अकाउंट एक्टिव हो जाएगा.