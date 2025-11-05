मां मशहूर फिल्ममेकर, पिता गुजराती प्रोफेसर... कौन हैं न्यूयॉर्क के नए मेयर जोहरान ममदानी

अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हुए मेयर चुनाव में जोहरान ममदानी ने शानदार जीत दर्ज की है. राष्ट्रपति ट्रंप की आलोचनाओं और धमकियों के बावजूद डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी के नेता ममदानी ने चुनाव में अपना मजबूत प्रदर्शन दिखाया. ममदानी ने निर्दलीय उम्मीदवार और पूर्व गवर्नर एंड्रयू कुओमो और रिपब्लिकन उम्मीदवार कर्टिस स्लीवा को हराया. मुख्य मुकाबला ममदानी और एंड्रयू कुओमो के बीच था. यह चुनाव डोनाल्ड ट्रंप के बाद अमेरिकी राजनीति की पहली बड़ी परीक्षा मानी जा रही थी.

अब न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहर की कमान जोहरान ममदानी के हाथों में आ गई है

उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान जनता से कई जनहित वादे किए थे —

घरों का किराया नहीं बढ़ाया जाएगा

फ्री सरकारी बस सेवा मिलेगी

6 सप्ताह से 5 साल तक के बच्चों के लिए फ्री डे केयर

और जनता को सस्ता राशन उपलब्ध कराया जाएगा.

क्या होती है चुनावी प्रक्रिया

न्यूयॉर्क में मतदाता अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को 1 से 5 तक रैंकिंग देते हैं. जिसे 50% से ज्यादा लोगों की पहली पसंद मिलती है, वही विजेता होता है. अगर किसी को 50% वोट नहीं मिलते, तो रैंकिंग के आधार पर विजेता तय किया जाता है.

भारत से जोहरान का रिश्ता

जोहरान की मां मीरा नायर भारत की मशहूर फिल्म निर्देशक हैं. वह ओडिशा के राउरकेला से हैं और उन्होंने सलाम बॉम्बे, मॉनसून वेडिंग जैसी प्रसिद्ध फिल्में बनाई हैं. उनके पिता महमूद ममदानी युगांडा के एक गुजराती मूल के प्रोफेसर हैं, जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं. उनके पिता प्रोफेसर महमूद ममदानी कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं. उनके माता-पिता दोनों ही हार्वर्ड के पूर्व छात्र हैं.

जोहरान ममदानी ने कहां से की है पढ़ाई

जोहरान ममदानी 34 साल के हैं. उनका जन्म 1991 में युगांडा में हुआ और वे न्यूयॉर्क में पले-बढ़े हैं. वह डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हैं और न्यूयॉर्क राज्य असेंबली के सदस्य भी रह चुके हैं. युगांडा के कंपाला में जन्मे, ममदानी सात साल की उम्र में अपने परिवार के साथ न्यूयॉर्क चले गए. उन्होंने ब्रोंक्स हाई स्कूल ऑफ़ साइंस में पढ़ाई की और बाद में बॉडॉइन कॉलेज से अफ़्रीकाना स्टडीज में डिग्री हासिल की, जहां उन्होंने स्टूडेंट्स फ़ॉर जस्टिस इन फिलिस्तीन के कैंपस चैप्टर की सह-स्थापना की. उन्हें 2018 में अमेरिकी नागरिकता मिली. उन्होंने बोडन कॉलेज से पढ़ाई की और राजनीति में सक्रिय हो गए.

Advertisement

कौन हैं जोहरान ममदानी की पत्नी

ममदानी और उनकी पत्नी, 27 वर्षीय ब्रुकलिन निवासी सीरियाई कलाकार रामा दुवाजी की मुलाकात डेटिंग ऐप हिंज पर हुई थी. 28 वर्षीय रमा दुवाजी , भारतीय मूल के ज़ोहरान ममदानी की पत्नी हैं. वह पेशे से एक कलाकार हैं. दुवाजी का जन्म ह्यूस्टन, टेक्सास में एक सीरियाई मूल के परिवार में हुआ था. जब वह नौ साल की थीं, तब उनका परिवार दुबई आ गया. उन्होंने अमेरिका के वर्जीनिया में स्कूल के रिचमंड परिसर में स्थानांतरित होने से पहले कुछ समय के लिए कतर में वर्जीनिया कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ आर्ट्स में अध्ययन किया. 28 वर्षीया इस युवती ने न्यूयॉर्क के स्कूल ऑफ विजुअल आर्ट्स से चित्रण ( Illustraion) में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की.

---- समाप्त ----