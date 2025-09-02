scorecardresearch
 

Feedback

IAS या फिर IPS... सिविल सर्विसेज परीक्षा पास करके सबसे ज्यादा क्या बनते हैं UPSC के टॉपर

IAS और IPS के पद का क्रेज पूरे भारत में काफी ज्यादा है, लेकिन क्या आप जानते हैं, हर साल यूपीएससी की परीक्षा में टॉप रैंक लाने वाले प्राथमिकता से कौन-सा पद चुनना पसंद करते हैं?

Advertisement
X
2024 के टॉप 20 यूपीएससी रैंकर को मिला IAS पद (Photo: AI-Generated)
2024 के टॉप 20 यूपीएससी रैंकर को मिला IAS पद (Photo: AI-Generated)

भारत में IAS या IPS बनना लाखों युवाओं का सपना है, इस सपने को पाने के लिए हर साल भारत के कोने-कोने से युवा काफी मेहनत करते हैं. आज हम जानेंगे कि काफी कॉम्पिटिशन के बाद जब कैंडि़डेट टॉप रैंक हासिल  करते हैं, तो वो IAS या IPS में से क्या बनना ज्यादा पसंद करते हैं.

जानिए क्या काम करते हैं IAS, IPS?

सबसे पहले समझिए कि IAS, IPS, IFS और IRS का काम क्या होता है? 

सम्बंधित ख़बरें

In Supaul, Bihar, Children Attend School Without Any Building
184 बच्चे हैं, टीचर भी हैं... मगर बिल्डिंग नहीं! 20 साल से खुले आसमान में चल रहे बिहार के ये स्कूल 
student using mobile phone
इस देश ने स्कूलों में स्मार्टफोन किया बैन, इसके लिए बनाया अलग से कानून  
IIT Bombay top preference of JEE rankers
IIT बॉम्बे बना जेईई एडवांस्ड के टॉपर की पहली पसंद... ये है टॉप रैंकर्स के पसंदीदा संस्थान 
GATE परीक्षा का आयोजन 7, 8, 14 और 15 फ़रवरी, 2026 तक किया जाएगा. (Photo: Freepik)
GATE 2026 के लिए आवेदन शुरू, इस बार विषयों में हुए ये बदलाव, ऐसे करें अप्लाई 
private school fees India
सरकारी से 9 गुना ज्यादा है प्राइवेट स्कूलों का खर्चा... सामने आई रिपोर्ट 

IAS (इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस) अधिकारी प्रशासनिक व्यवस्थाओं को देखने का काम करते हैं. इन्हें राज्य या केंद्र सरकार के सचिवालय में सेवा देने  या फिर जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पोस्ट दी जाती है.

IPS (इंडियन पुलिस सर्विस) पुलिस मुख्यालय में सेवा देने या पुलिस अधीक्षक (superintendent of police) के रूप में कार्य करते हैं.

IFS (इंडियन फॉरेस्ट सर्विस) ऑफिसर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करने का काम करता है.

IRS (इंडियन रेवेन्यू सर्विस) वित्त मंत्रालय के तहत काम करते हैं, ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष टैक्स को मैनेज करने का काम करते हैं.

टॉप रैंकर की पहली पंसद है IAS

साल 2024 सिविल सेवा परीक्षा के रिजल्ट के बाद, DOPT (डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग) ने कैंडिडेट के सर्विस की जानकारी सार्वजनिक उस वक्त पता चला कि टॉपर्स किस सर्विस में जाना पसंद करते हैं. 2024 में शक्ति दुबे ने पहला स्थान प्राप्त किया था. शक्ति दुबे ने IAS के रूप में सेवा देने के अवसर को चुना. इसके अलावा दूसरे नंबर पर रैंक करने वाली हर्षिता गोयल ने भी IAS ही चुना.

Advertisement

DOPT ने जो सर्विस अलॉट की है, उसके अनुसार साल 2024 में  टॉप 20 रैंक  में सभी को IAS  का पद अलॉट किया गया है. वहीं, साल 2023 में टॉप 17 रैंक के कैंडिडेट्स ने IAS को चुना था, इसके अलावा 2022 में भी टॉप 4 रैंकर को IAS पद अलॉट किया गया था.

ये है UPSC के टॉप 20 रैंकर (2024) की लिस्ट

शक्ति दुबे (रैंक 1), जनरल (IAS)

हर्षिता गोयल (रैंक 2), जनरल (IAS)

डोंगरे अर्चित पराग (रैंक 3), जनरल (IAS)

शाह मार्गी चिराग (रैंक 4), जनरल (IAS)

आकाश गर्ग (रैंक 5), जनरल (IAS)

कोमल पूनिया (रैंक 6), ईडब्ल्यूएस (IAS)

आयुषी बंसल (रैंक 7), जनरल (IAS)

राज कृष्ण झा (रैंक 8), जनरल (IAS)

आदित्य विक्रम अग्रवाल (रैंक 9), जनरल (IAS)

मयंक त्रिपाठी (रैंक 10), जनरल (IAS)

एट्टाबोयिना साई शिवानी (रैंक 11), ओबीसी (IAS)

आशी शर्मा (रैंक 12), जनरल (IAS)

हेमंत (रैंक 13), जनरल (IAS)

अभिषेक वशिष्ठ (रैंक 14), ईडब्ल्यूएस (IAS)

बन्ना वेंकटेश (रैंक 15), ओबीसी (IAS)

माधव अग्रवाल (रैंक 16), जनरल (IAS)

संस्कृति त्रिवेदी (रैंक 17), जनरल (IAS)

सौम्या मिश्रा (रैंक 18), जनरल (IAS)

विभोर भारद्वाज (रैंक 19), जनरल (IAS)

त्रिलोक सिंह (रैंक 20), जनरल (IAS)

2024 के टॉप 100 रैंक में  ज्यादातर कैंडिडेट ने IAS के रुप में सेवा देने का अवसर चुना है. आप इसकी जानकारी cseplus.dopt.gov.in पर जाकर पता कर सकते हैं. 2023 से अब तक के टॉप रैंकर से भी पता चलता है कि यूपीएससी के टॉप रैंकर, IAS बनना पसंद कर रहे है.

Advertisement

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement