क्या है स्कूल फीस रेगुलेशन बिल? अभ‍िभावकों को कैसे मिलेगी राहत, समझ‍िए पहले के नियमों से कितना अलग

स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाने को लेकर दिल्ली सरकार ने अपनी इच्छाशक्त‍ि द‍िखाए हुए स्कूल फीस रेगुलेशन एक्ट लाने की तैयारी की है. अभी यह बिल वर्तमान में मसौदा चरण में है और जल्द ही विधानसभा में पेश किया जाएगा. फिलहाल ड्राफ्ट बिल पास हो चुका है. जानिए- ये पहले कि नियमों से कैसे अलग और प्रभावी होगा.

Delhi cabinet has passed a draft bill to regulate fees in private and aided schools after numerous parent complaints and protests (File Photo: PTI)