UPSC सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2025 का परिणाम जारी, यहां करें चेक

UPSC Civil Services Mains Result 2025: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2025 का परिणाम जारी कर दिया है. जो उम्मीदवार सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा 2025 में शामिल हुए थे, वे अब अपना परिणाम UPSC की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर देख सकते हैं. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम चेक करें और आगे की प्रक्रिया से जुड़ी अपडेट्स नियमित रूप से चेक करते रहे.
कब हुई थी परीक्षा
मुख्य परीक्षा 22 अगस्त से 31 अगस्त, 2025 तक आयोजित की गई थी. जो उम्मीदवार परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे, उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और अन्य केंद्रीय सेवाओं (समूह 'ए' और समूह 'बी') में चयन के लिए व्यक्तित्व परीक्षण (साक्षात्कार) के लिए बुलाया जाएगा. इन उम्मीदवारों के व्यक्तित्व परीक्षण (साक्षात्कार) की तिथियां यथासमय अधिसूचित की जाएंगी, जो संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय, धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली-110069 में आयोजित किए जाएंगे.
जिन उम्मीदवारों ने यह परीक्षा पास की है, उन्हें अब व्यक्तित्व परीक्षण (साक्षात्कार) के लिए बुलाया जाएगा. इन इंटरव्यू के जरिए भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय विदेश सेवा (IFS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS) और अन्य केंद्रीय सेवाओं (ग्रुप A और B) में चयन किया जाएगा.
कैसे चेक करें यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा परिणाम 2025
1. यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं.
2. होम पेज पर उपलब्ध यूपीएससी सिविल सेवा मेन्स रिजल्ट 2025 लिंक पर क्लिक करें.
3. एक नई पीडीएफ फाइल खुलेगी.
4. परिणाम की जांच करें और पेज डाउनलोड करें.
5. आगे की आवश्यकता के लिए इसकी एक हार्ड कॉपी अपने पास रखें.
अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं.