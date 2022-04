UP School Closed: गाजियाबाद के एक प्राइवेट स्कूल में 2 छात्रों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद 3 दिनों के लिए स्‍कूल बंद कर दिया गया है. प्रोटोकॉल के अनुसार, कक्षाएं फिर से शुरू होने से पहले स्कूल परिसर को सैनिटाइज़ किया जाएगा. इस दौरान स्‍कूल में कक्षाएं ऑनलाइन जारी रहेंगी. गाजियाबाद इंदिरापुरम के सेंट फ्रांसिस स्कूल के प्रधानाचार्य, रोनी थॉमस ने रविवार, 10 अप्रैल को एक मेल भेजकर अभिभावकों को स्कूल के निर्णय के बारे में सूचित किया. उन्होंने 11 अप्रैल से 13 अप्रैल तक तीन दिनों के लिए स्कूल बंद कर करने की जानकारी अभिभावकों को दी.

ऑफ़लाइन क्‍लासेज़ सोमवार 18 अप्रैल, 2022 को फिर से शुरू होंगी. दरअसल, स्‍कूल को 3 दिन के लिए बंद किया गया है, जबकि गुरुवार और शुक्रवार को अम्बेडकर जयंती, गुड फ्राइडे और ईस्टर की छुट्टी रहेगी. स्‍कूल अब एक सप्‍ताह बाद फिर से खुलेगा. संक्रमित हुए छात्र क्रमश: कक्षा 3 और कक्षा 9 के हैं. इन्‍हीं कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों के अभिभावकों से भी संपर्क किया जा रहा है ताकि इसकी सूचना देकर आवश्यक कार्रवाई की जा सके.

Uttar Pradesh | Two students at a private school in Ghaziabad tested COVID positive. As per school administration, school shut for 3 days, classes to continue online.



