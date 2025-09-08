scorecardresearch
 

SBI Clerk 2025 प्रीलिम्स परीक्षा की डेट जारी, 6,589 पदों पर होगी भर्ती, चेक करें डिटेल

भारतीय स्टेट बैंक ने जूनियर एसोसिएट्स (क्लर्क) भर्ती 2025 की परीक्षा तिथियां घोषित कर दी हैं. कुल 6,589 पद भरे जाएंगे. प्रीलिम्स परीक्षा 20, 21 और 27 सितंबर को होगी. 

भारतीय स्टेट बैंक ने जूनियर एसोसिएट्स (क्लर्क) भर्ती 2025 परीक्षा का एडमिट कार्ड जल्द ही जारी किया जाएगा. ( Photo: India Today)
भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने क्लर्क (जूनियर एसोसिएट्स) भर्ती 2025 की परीक्षा की तारीखें घोषित कर दी हैं. प्रीलिम्स परीक्षा 20, 21 और 27 सितंबर 2025 को होगी. इस भर्ती के तहत कुल 6,589 पद भरे जाएंगे. उम्मीदवार SBI की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर परीक्षा तिथि और एडमिट कार्ड की जानकारी देख सकते हैं. प्रीलिम्स के एडमिट कार्ड जल्द ही जारी होंगे.

कितनी होगी सैलरी
अगर आपका सेलेक्शन इस पोस्ट के लिए होता है तो आपको 24,050 रुपये से 64,480 रुपये तक सैलरी दी जाएगी.  

कुल पदों में से 5,180 रेगुलर और 1,409 बैकलॉग पद हैं. श्रेणीवार पद इस प्रकार हैं:
सामान्य: 2,255
एससी: 788
एसटी: 450
ओबीसी: 1,179
ईडब्ल्यूएस: 508

कितने देर की होगी परीक्षा
भर्ती प्रक्रिया प्रीलिम्स (आरंभिक) परीक्षा से शुरू होगी, जो 100 अंकों की ऑनलाइन परीक्षा होगी. इसके बाद मेन्स परीक्षा होगी, जिसमें 200 अंकों के 190 सवाल होंगे और समय 2 घंटे 40 मिनट का होगा. जिन उम्मीदवारों ने 10वीं या 12वीं में स्थानीय भाषा नहीं पढ़ी है, उन्हें भाषा दक्षता (Language Proficiency) परीक्षा भी देनी होगी. यह भर्ती बैंकिंग क्षेत्र में करियर शुरू करने का एक अच्छा अवसर है.

SBI क्लर्क प्रीलिम्स 2025: तैयारी और महत्वपूर्ण जानकारी

SBI क्लर्क प्रीलिम्स 2025 की परीक्षा 20, 21 और 27 सितंबर 2025 को होगी। उम्मीदवारों को हर सेक्शन के लिए समय का ध्यान रखना होगा, क्योंकि हर सेक्शन की समय सीमा तय है। परीक्षा में सटीकता और तेजी बहुत मायने रखती है।

तैयारी की रणनीति

मॉक टेस्ट करें: नियमित रूप से पूरे मॉक टेस्ट देने से स्पीड और सही जवाब देने की क्षमता बढ़ती है.

मुख्य विषयों की रिवीजन: महत्वपूर्ण फॉर्मूला, ग्रामर और रीजनिंग शॉर्टकट दोबारा देखें.

पिछले साल के प्रश्नपत्र देखें: सवालों के प्रकार और कठिनाई स्तर समझें.

समय प्रबंधन: टाइम-सीटेड अभ्यास करें ताकि परीक्षा के दिन तनाव न हो.

प्रीलिम्स के बाद क्या?

प्रीलिम्स पास करने वाले उम्मीदवार मेन्स परीक्षा में बैठेंगे. मेन्स में निम्न विषयों पर परीक्षा होगी:

  • सामान्य / वित्तीय जागरूकता
  • मात्रात्मक क्षमता (Quantitative Aptitude)
  • रीजनिंग एबिलिटी
  • अंग्रेज़ी भाषा
  • कंप्यूटर एप्टीट्यूड
