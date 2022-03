UP NHM Admit Card 2022: लैब टेक्नीशियन सहित अन्य पदों पर भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी, 13 मार्च को होनी है परीक्षा

UP NHM Admit Card 2022: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM), यूपी ने लैब टेक्नीशियन सहित अन्य पदों पर भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया था वे अपना एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट upnrhm.gov.in के माध्यम से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं.

UP NHM Lab Technician और अन्य पदों की परीक्षा 13 मार्च 2022 को विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होने वाली है. उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान चरणों के बाद UP NHM Lab Technician Admit Card 2022 डाउनलोड कर सकते हैं.

UP NHM Lab Technician Admit Card 2022: इन स्टेप से करें एडमिट कार्ड डाउनलोड

स्टेप 1: उम्मीदवार सबसे पहले राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) की ऑफिशियल वेबसाइट upnrhm.gov.in पर जाएं.

स्टेप 2: वेबसाइट पर दिए गये लिंक 'Admit Card Download Link for LT, Sr.LT, STS and STLS positions under NHM, UP' पर क्लिक करें.

स्टेप 3: कैंडिडेट के सामने एक नया पेज खुल जाएगा.

स्टेप 4: उम्मीदवार अब मांगी गई जानकारी को दर्ज कर लॉगइन करें.

स्टेप 5: कैंडिडेट की स्क्रीन पर UP NHM Lab Technician Admit Card 2022 होगा. कैंडिडेट इसे डाउनलोड कर सकते हैं.

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ई-प्रवेश पत्र पर दिए गए दिशा निर्देशों को सही से पढ़ लो. यदि प्रवेश पत्र में किसी अन्य विषय / पद का उल्लेख है या बिना तस्वीर या किसी अन्य मुद्दे के है, तो उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वे 12 मार्च 2022 को अपने संबंधित परीक्षा शहर में दोपहर 12.00 बजे से दोपहर 02.00 बजे के बीच 'हेल्प डेस्क' पर रिपोर्ट करें.

यह भर्ती अभियान लैब टेक्निशियन और अन्य विभिन्न पदों के लिए 2980 रिक्तियों की भर्ती के लिए किया जा रहा है. उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और दस्तावेज के आधार पर किया जाएगा.

