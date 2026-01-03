मदरसा शिक्षा बोर्ड ने जारी की परीक्षाओं की तारीख, दो पालियों में 9 फरवरी से शुरू होगा एग्जाम

उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड परिषद की ओर से साल 2026 के लिए अरबी और फारसी विषयों से जुड़े बोर्ड परीक्षाएं को लेकर टाइम टेबल जारी कर दिया गया है. परिषद के तरफ से जारी आदेश में मुंशी/मौलवी (सेकेंडरी)और आलिम (सीनियर सेकेंडरी) की परीक्षाएं 9 फरवरी से शुरू होगी, जो 14 फरवरी को खत्म हो जाएगी.

परीक्षा का आयोजन दो पालियों में करवाया जाएगा. पहली पाली सुबह 8 बजे से 11 बजे तक होगी. वहीं, दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी. इस दौरान कुल 80,100 परीक्षार्थी शामिल होंगे. वहीं, यूपी के सभी जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे.

जारी किए गए निर्देश

परिषद की ओर से जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को जरूरी निर्देश जारी किए गए हैं ताकि परीक्षा से संबंधित सभी काम समय से पूरा हो सकें.

जान लें क्या है शेड्यूल

जारी निर्देश के मुताबिक 9 फरवरी को धर्मशास्त्र (शिया/सुन्नी), 10 फरवरी को फारसी साहित्य और अरबी साहित्य, 11 फरवरी को उर्दू साहित्य, 12 को सामान्य इंग्लिश, 13 फरवरी को सामान्य हिंदी और 14 फरवरी को मैथ्य, होम साइंस, लॉजिक एवं दर्शनशास्त्र, सामाजिक विज्ञान, सामान्य विज्ञान, तिब और टाइपिंग जैसे सबजेक्ट की परीक्षआएं होंगी. वहीं, इसके अलावा आखिरी दिन कई ऑप्शनल विषयों की परीक्षाएं भी करवाई जाएंगी.

जिला अल्पसंख्यक अधिकारी ने दिया बयान

इन परीक्षाओं को लेकर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी नीरज कुमार अग्रवाल ने बताया कि मदरसा शिक्षा परिषद के निर्देश के मुताबिक, सभी काम निर्धारित समय पर पूरी हो और शांतिपूर्ण परीक्षाओं को करवाया जाए. परीक्षा संचालन से जुड़ी किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.



