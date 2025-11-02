scorecardresearch
 

Feedback

UP Board Exam 2026: यूपी बोर्ड में 52 लाख से अधिक छात्र होंगे शामिल, इंटर में 2.25 लाख परीक्षार्थी घटे

अभी तक यूपी बोर्ड (UPMSP) ने 2026 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा की तारीखें घोषित नहीं की हैं, लेकिन उम्मीद है कि परीक्षाएं फरवरी-मार्च 2026 के बीच होंगी.

Advertisement
X
हाईस्कूल में परीक्षार्थियों की संख्या में 18,780 की बढ़ोतरी हुई है, जबकि इंटरमीडिएट में 2,25,657 की कमी दर्ज की गई है. कक्षा 9 से 12 तक कुल 1,01,76,431 छात्रों ने पंजीकरण कराया है. ( Photo: AI Generated)
हाईस्कूल में परीक्षार्थियों की संख्या में 18,780 की बढ़ोतरी हुई है, जबकि इंटरमीडिएट में 2,25,657 की कमी दर्ज की गई है. कक्षा 9 से 12 तक कुल 1,01,76,431 छात्रों ने पंजीकरण कराया है. ( Photo: AI Generated)

UP Board exam 2025: अभी तक यूपी बोर्ड (UPMSP) ने 2026 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा की तारीखें घोषित नहीं की हैं. लेकिन पिछले वर्षों के आधार पर अनुमान है कि यूपी बोर्ड 2026 की परीक्षाएं फरवरी–मार्च 2026 के बीच आयोजित की जाएंगी.  बोर्ड यूपी बोर्ड की परीक्षा में इस बार 52,30,297 परीक्षार्थी शामिल होंगे. हालांकि पिछले बार की अपेक्षा मे इस बार करीब दो लाख से ज्यादा परीक्षार्थियों की कमी देखने को मिली है. इस बार हाइस्कूल मे 14,38,682 छात्र और 13,12,263 छात्राएं शामिल होंगे. आपको बता दें कि इंटर मे 13,03,012 छात्र और 11,76,340 छात्राओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया है. 

बात करें कक्षा 9 की और 11 की तो 9 मे 14,11,298 छात्र और 13,25,911 छात्राएं और कक्षा 11 में, 11,29,007 छात्र और 10,79,918 छात्राओं का रजिस्ट्रेशन हुआ है. उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी (यूपी बोर्ड) 2025-26 में कक्षा 9 से 12 तक 1,01,76,431 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है.

इंटर के छात्रों में आयी कमी
पिछले वर्ष की तुलना में इस बार 12वीं की परीक्षार्थियों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है 2025 मे हुई इंटर की परीक्षा मे 27,05,009 छात्रों ने परीक्षा दी थी. वहीं, इस साल इनकी संख्या घटकर 24,79,352 ही रह गई है. इसमें 2,25,657 परीक्षार्थियों की कमी देखने को मिली है.

सम्बंधित ख़बरें

UP Madrasa Board Result 2025 Declared
UP मदरसा बोर्ड में 87.66% स्टूडेंट्स पास, ये हैं मुंशी/मौलवी और आलिम के टॉपर्स 
UP police in the field
यूपी बोर्ड रिजल्ट के दिन पेड़ से लटका मिला छात्रा का शव, 10वीं में आए 58.66% नंबर 
UP Board 12th Result 2025 Topper Mahak Jaiswal
टूटी झोपड़ी, पिता की पान की दुकान... UP 12वीं टॉपर बनीं महक को अखिलेश ने दिया लैपटॉप 
UP Board 12th Result 2025 Topper Sakshi
UP बोर्ड 12वीं में 96.80% लाकर 2nd टॉपर बनीं अमरोहा की साक्षी, बताया सक्सेस मंत्र 
UP Board 10th Result 2025 2nd Topper Abhishek kumar with parents
UP बोर्ड रिजल्ट: इस जिले से निकले टॉपर्स, अभिषेक बने 2nd स्टेट टॉपर, बेटियों ने भी गाड़े झंडे 

हाई स्कूल के बढे परीक्षार्थी
वही हाई स्कूल की बात करें तो इस बार परीक्षार्थियों की संख्या में 18,780 छात्रों की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, इस साल कक्षा 9 में 27,37,209,हाई स्कूल में 27,50,945,11वीं में 22,08,925 और इंटरमीडिएट में 24,79,352 परीक्षार्थियों का पंजीकरण किया गया है. यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह के मुताबिक प्रति संशोधन की प्रक्रिया के बाद छात्रों की अंतिम संख्या में मामूली परिवर्तन हो सकता है वही संशोधन पूरा होने के बाद परीक्षा केंद्रों की संख्या भी तय की जाएगी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    बिहार चुनाव लाइव
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Buxar Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Chapra Vidhan Sabha
    Alinagar MLA
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    Bihar Election 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    आर्थिक राशिफल
    Gopalganj Election
    करियर राशिफल
    Mahua Chunav
    Karakat Election
    Advertisement