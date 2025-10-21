दिल्ली पुलिस में SSC SI फाइनल रिजल्ट 2024 घोषित, ssc.gov.in लिंक से करें चेक

SSC SI in Delhi Police: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने दिल्ली पुलिस में सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती 2024 का अंतिम परिणाम जारी कर दिया है. जिन उम्मीदवारों ने दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ (CAPF) की एसआई परीक्षा 2024 दी थी, वे अब अपना रिजल्ट एसएससी की वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर देख सकते हैं. आधिकारिक जानकारी के अनुसार, मेडिकल परीक्षा में शामिल होने के लिए कुल 22,244 उम्मीदवारों को चुना गया था, जिसमें 1,885 महिलाएं और 20,283 पुरुष शामिल थे.

इतने स्टूडेंट्स ने दी थी परीक्षा

आधिकारिक नोटिस के अनुसार, दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल परीक्षा, 2024 में सब-इंस्पेक्टर की मेडिकल परीक्षा में उपस्थित होने के लिए कुल 22244 उम्मीदवारों (महिला- 1885 और पुरुष- 20283) को शॉर्टलिस्ट किया गया था. इसके बाद, विभिन्न न्यायालयी आदेशों और कुछ उम्मीदवारों के परीक्षा से वंचित होने के कारण, कुल 22246 उम्मीदवारों की चिकित्सा परीक्षा निर्धारित की गई. सीएपीएफ द्वारा दस्तावेज सत्यापन (डीवी)/चिकित्सा परीक्षा (डीएमई/आरएमई) 15 सितंबर से 27 सितंबर, 2025 तक आयोजित की गई.

ऐसे चेक करें दिल्ली पुलिस में एसएससी एसआई अंतिम परिणाम 2024

1. एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं.

2. होम पेज पर उपलब्ध परिणाम लिंक पर क्लिक करें.

3. एक नया पेज खुलेगा जहां उम्मीदवारों को दिल्ली पुलिस फाइनल रिजल्ट 2024 लिंक पर क्लिक करना होगा.

4. एक नई पीडीएफ फाइल खुलेगी जहां उम्मीदवार रोल नंबर की जांच कर सकते हैं.

5. फ़ाइल डाउनलोड करें और आगे की आवश्यकता के लिए उसकी एक हार्ड कॉपी अपने पास रखें.

आयोग ने 8 अगस्त, 2025 को SSC SI पेपर 2 परीक्षा 2024 के परिणाम जारी किए थे. परीक्षा 8 मार्च, 2025 को आयोजित की गई थी. अतिरिक्त 59 उम्मीदवारों के लिए पेपर- II 30 अप्रैल, 2025 को आयोजित किया गया था. अधिक डिटेल्स के लिए उम्मीदवार एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं.

