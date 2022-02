SSC CGL 2020 answer key: आयोग ने जारी की सीजीएल एग्जाम की आंसर-की, 15 फरवरी तक दर्ज सकते हैं आपत्ति

SSC CGL 2020 answer key: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने संयुक्त स्नातक स्तर (CGL) परीक्षा (टियर II) 2020 के लिए उम्मीदवारों की रिस्पॉन्स शीट के साथ टेंटेटिव आंसर की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दी है. वे उम्मीदवार जो इस एग्जाम में शामिल हुए थे, वे कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर जा कर चेक कर सकते हैं.

आयोग द्वारा कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2020 का टियर- II 28 और 29 जनवरी, 2022 को पूरे देश के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित किया गया था. उम्मीदवारों को अपनी आंसर की चेक करने के लिए अपने रजिस्ट्रेशन लॉगिन आईडी और पासवर्ड का उपयोग करना होगा.

SSC CGL 2020 answer key: ऐसे डाउनलोड करें आंसर की

स्टेप 1: उम्मीदवार सबसे पहले कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर जाएं.

स्टेप 2: वेबसाइट पर दिए गये लिंक ' Uploading of Tentative Answer Keys along with Candidates' Response Sheets (s) of Combined Graduate Level Examination (Tier-II) - 2020' पर क्लिक करें.

स्टेप 3: लिंक पर क्लिक करने के बाद कैंडिडेट के सामने एक नयी पीडीएफ खुल जाएगी.

स्टेप 4: पीडीएफ में दी गई जानकारी पढ़ने के बाद कैंडिडेट पीडीएफ के अंत में दी गई लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 5: उम्मीदवार मांगी गई जानकारी को दर्ज कर सबमिट करें.

स्टेप 6: कैंडिडेट की स्क्रीन पर आंसर की होगी.

उम्मीदवारों आंसर की और रिस्पांस शीट डाउनलोड कर लें. यदि टेंटेटिव आंसर की में के संबंध में कोई आपत्ति है, तो इसे 15 फरवरी, 2022 शाम 6 बजे तक जमा करना होगा. उम्मीदवारों को प्रति प्रश्न/उत्तर के लिए 100 का भुगतान करना होगा.

आंसर की चेक करने के लिए यहां क्लिक करें