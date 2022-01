School Reopen: बेंगलुरु में सोमवार से खुलेंगे स्कूल, कर्नाटक में नाइट कर्फ्यू समेत हटाए गए कई प्रतिबंध

Bangalore School Reopen: कर्नाटक सरकार ने 31 जनवरी यानी सोमवार से बेंगलुरु में सभी कक्षाओं के स्कूलों को खोलने का ऐलान किया है. कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने स्कूलों को फिर से खोलने की घोषणा करते हुए कहा कि ऑफलाइन कक्षाओं (Offline Classes) के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाएगा.

वहीं, कर्नाटक सरकार ने कोविड की स्थिति पर शनिवार को हुई समीक्षा बैठक के बाद राज्य में ज्यादातर प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है. कर्नाटक सरकार ने 31 जनवरी से नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) को खत्म करने का ऐलान किया है. साथ ही पब, रेस्तरां, बार भी पूरी क्षमता से खुल सकेंगे. शिक्षा मंत्री बी.सी. नागेश ने कहा कि बेंगलुरु में कक्षा 1 से 9 तक के स्कूल जो कोविड की तीसरी लहर के कारण बंद कर दिए गए थे, सोमवार से फिर से खुलेंगे.

